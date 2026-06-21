Los operativos culminaron con la destrucción de plantas de procesamiento y maquinaria utilizadas para la extracción ilegal de oro. (Foto: Andina)
Los operativos culminaron con la destrucción de plantas de procesamiento y maquinaria utilizadas para la extracción ilegal de oro. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, cuyo valor supera los S/1,206 millones. Las intervenciones fueron ejecutadas de manera conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Esta dinámica de ofensiva se desplegó a través de 710 operativos que realizaron los miembros del orden en 24 regiones del país.

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El mapa de la economía ilegal

Están, además, La Libertad, con S/ 28.6 millones; Pasco, con S/ 15.9 millones; Apurímac, con S/ 12.4 millones; Loreto, con S/ 11.3 millones; Lambayeque, con S/ 9.6 millones; Ucayali, con S/ 9.8 millones; Cusco, con S/ 8.5 millones; Huancavelica, con S/ 8.04 millones; y Piura, con S/ 7.2 millones.

La lista finaliza con Moquegua, con un valor total de S/ 6.8 millones en material decomisado; Puno, con S/ 5.8 millones; Ayacucho, con S/ 3.7 millones; Tacna con S/ 1.6 millones; Tumbes, con S/ 1.8 millones; e Ica, con S/17,690.

Destruyen bocaminas empleadas para la minería ilegal en Arequipa. Foto: Ministerio Público.
Destruyen bocaminas empleadas para la minería ilegal en Arequipa. Foto: Ministerio Público.
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El foco en maquinaria y logística

Asimismo, desmantelaron su logística operativa, que incluye campamentos rústicos, carpas, herramientas, insumos químicos y combustibles, principalmente mercurio, gasolina y petróleo, además de vehículos (motocicletas y moto cargueros) y hasta armamento utilizado por bandas criminales para resguardar sus actividades ilícitas.

  • El dato:

La región Madre de Dios concentra el 49.2 % del total de operativos ejecutados en el país de enero a mayo de este año, con 349 intervenciones realizadas por los agentes del orden. Continúan La Libertad, con 51 operativos; y Huánuco, con 40.

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