Entre enero y mayo de 2026, las autoridades incautaron bienes, maquinarias e insumos vinculados a la minería ilegal, cuyo valor supera los S/1,206 millones. Las intervenciones fueron ejecutadas de manera conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Esta dinámica de ofensiva se desplegó a través de 710 operativos que realizaron los miembros del orden en 24 regiones del país.

El mapa de la economía ilegal

Madre de Dios es la región que concentra el 63.2 % del monto total de material incautado y/o destruido a nivel nacional, con cerca de S/ 762.5 millones. Les sigue Cajamarca, con más de S/ 59 millones; Arequipa, con más de S/ 55 millones; Amazonas, con S/ 34.9 millones; San Martín, con S/ 34.7 millones; Huánuco, con S/ 33.4 millones; Lima, con más de S/ 32 millones; Junín, con S/ 31.4 millones; y Áncash, con S/ 31.2 millones.

Están, además, La Libertad, con S/ 28.6 millones; Pasco, con S/ 15.9 millones; Apurímac, con S/ 12.4 millones; Loreto, con S/ 11.3 millones; Lambayeque, con S/ 9.6 millones; Ucayali, con S/ 9.8 millones; Cusco, con S/ 8.5 millones; Huancavelica, con S/ 8.04 millones; y Piura, con S/ 7.2 millones.

La lista finaliza con Moquegua, con un valor total de S/ 6.8 millones en material decomisado; Puno, con S/ 5.8 millones; Ayacucho, con S/ 3.7 millones; Tacna con S/ 1.6 millones; Tumbes, con S/ 1.8 millones; e Ica, con S/17,690.

Destruyen bocaminas empleadas para la minería ilegal en Arequipa. Foto: Ministerio Público.

El foco en maquinaria y logística

En las intervenciones contra la minería ilegal, la Policía y las Fuerzas Armadas incautaron y destruyeron maquinaria pesada y equipos industriales, como excavadoras, dragas, balsas traca, motores (diésel, Deutz y sumergidos), bombas de succión e hidráulicas, tolvas, pozas y generadores eléctricos usados por los mineros ilegales.

Asimismo, desmantelaron su logística operativa, que incluye campamentos rústicos, carpas, herramientas, insumos químicos y combustibles, principalmente mercurio, gasolina y petróleo, además de vehículos (motocicletas y moto cargueros) y hasta armamento utilizado por bandas criminales para resguardar sus actividades ilícitas.

El dato:

La región Madre de Dios concentra el 49.2 % del total de operativos ejecutados en el país de enero a mayo de este año, con 349 intervenciones realizadas por los agentes del orden. Continúan La Libertad, con 51 operativos; y Huánuco, con 40.