Entre enero y mayo de 2026, las autoridades incautaron bienes, maquinarias e insumos vinculados a la minería ilegal, cuyo valor supera los S/1,206 millones. Las intervenciones fueron ejecutadas de manera conjunta por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
Esta dinámica de ofensiva se desplegó a través de 710 operativos que realizaron los miembros del orden en 24 regiones del país.
LEA TAMBIÉN: Madre de Dios: destruyen campamentos de minería ilegal y decomisan bienes por S/ 64 millones
El mapa de la economía ilegal
Madre de Dios es la región que concentra el 63.2 % del monto total de material incautado y/o destruido a nivel nacional, con cerca de S/ 762.5 millones. Les sigue Cajamarca, con más de S/ 59 millones; Arequipa, con más de S/ 55 millones; Amazonas, con S/ 34.9 millones; San Martín, con S/ 34.7 millones; Huánuco, con S/ 33.4 millones; Lima, con más de S/ 32 millones; Junín, con S/ 31.4 millones; y Áncash, con S/ 31.2 millones.
Están, además, La Libertad, con S/ 28.6 millones; Pasco, con S/ 15.9 millones; Apurímac, con S/ 12.4 millones; Loreto, con S/ 11.3 millones; Lambayeque, con S/ 9.6 millones; Ucayali, con S/ 9.8 millones; Cusco, con S/ 8.5 millones; Huancavelica, con S/ 8.04 millones; y Piura, con S/ 7.2 millones.
La lista finaliza con Moquegua, con un valor total de S/ 6.8 millones en material decomisado; Puno, con S/ 5.8 millones; Ayacucho, con S/ 3.7 millones; Tacna con S/ 1.6 millones; Tumbes, con S/ 1.8 millones; e Ica, con S/17,690.
LEA TAMBIÉN: Sánchez podría facilitarle a la minería ilegal el acceso a dinamita y mercurio: su propuesta
El foco en maquinaria y logística
En las intervenciones contra la minería ilegal, la Policía y las Fuerzas Armadas incautaron y destruyeron maquinaria pesada y equipos industriales, como excavadoras, dragas, balsas traca, motores (diésel, Deutz y sumergidos), bombas de succión e hidráulicas, tolvas, pozas y generadores eléctricos usados por los mineros ilegales.
Asimismo, desmantelaron su logística operativa, que incluye campamentos rústicos, carpas, herramientas, insumos químicos y combustibles, principalmente mercurio, gasolina y petróleo, además de vehículos (motocicletas y moto cargueros) y hasta armamento utilizado por bandas criminales para resguardar sus actividades ilícitas.
- El dato:
La región Madre de Dios concentra el 49.2 % del total de operativos ejecutados en el país de enero a mayo de este año, con 349 intervenciones realizadas por los agentes del orden. Continúan La Libertad, con 51 operativos; y Huánuco, con 40.