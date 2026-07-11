Generaxión Lucha Libre y Gladiadores son las únicas dos empresas de wrestling activas en Lima. (Foto: César Campos)
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Eduardo Sotelo
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Una industria que llegó a invertir S/500,000 en un solo evento de lucha libre profesional y produjo un programa de televisión sigue siendo, para muchos, un fenómeno de nicho. Sin embargo, detrás del wrestling peruano existe un ecosistema que ha evolucionado durante la última década. Empresas que forman talentos, organizan funciones periódicas y desarrollan luchadores con proyección internacional reflejan un crecimiento visible. El reto ahora es encontrar la escala necesaria para convertir ese avance en un negocio sostenible. ¿Cómo lograrlo?

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