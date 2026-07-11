La comparación con WWE no es casual. Aunque las dimensiones son incomparables, los actores locales coinciden en que la lucha libre moderna debe entenderse más como una industria del entretenimiento que como una disciplina deportiva tradicional. Charlie Navarro, promotor de Generaxión Lucha Libre (GLL), sostiene que el sector compite por la atención del público con propuestas tan diversas como el teatro, el stand up o los conciertos. “Nosotros no competimos con el fútbol o el vóley. Competimos con cualquier otra forma de entretenimiento. Lo que la gente consume son historias y experiencias”, señaló a Gestión.

Esa visión también está presente en Gladiadores, otra de las empresas de wrestling activas en Lima. Para César Mansilla, Head Trainer de la agrupación, la lucha libre combina exigencia física con construcción de personajes. “Igual entrenan duro, igual se lastiman, igual tienen que alimentarse bien. Pero también tenemos que vender una historia para que el público se enganche”, explicó a Gestión. La apuesta, añade, consiste en ofrecer una experiencia capaz de generar una conexión emocional con la audiencia y convertir espectadores ocasionales en seguidores recurrentes.

El intento de hacer una “WWE peruana”

Antes de que organizaciones como GLL y Gladiadores consolidaran sus actuales modelos de operación, existió un proyecto que intentó llevar el wrestling peruano a una escala inédita. Se trató de Imperio Lucha, empresa fundada por Juan Víctor Sáenz con el objetivo de construir una plataforma sudamericana inspirada en las grandes promociones internacionales.

La magnitud de la apuesta se reflejó desde el primer evento, en 2016. Sáenz afirma que la organización invirtió cerca de S/500,000 para lanzar Imperio Lucha con una función en el Coliseo Eduardo Dibós, que reunió aproximadamente a 4,000 asistentes. A lo largo de sus cuatro eventos, la empresa trajo a figuras internacionales como Matt y Jeff Hardy, Alberto Del Río, Chavo Guerrero, Carlito y Zack Sabre Jr., entre otros nombres reconocidos del circuito mundial.

Imperio Lucha se mantuvo activo por dos años. Carlito, exluchador de WWE, fue su último campeón. (Foto: Felipe Chafloque / JM Paiva)

Según el fundador, la primera función permitió recuperar alrededor de S/450,000, mientras que los siguientes eventos —realizados en un local más pequeño— convocaron entre 1,000 y 2,000 personas cada uno. Aunque el retorno no cubrió toda la inversión inicial, el objetivo era distinto. “No se trataba de ganar plata con un solo evento. Se trataba de construir una marca”, indicó a Gestión.

La estrategia incluía eventos de gran formato, desarrollo de personajes propios y presencia en televisión. Imperio llegó a producir un programa emitido por CMD, hoy Movistar Deportes, y mantuvo conversaciones con canales de señal abierta. “Llegamos a la preventa de América Televisión. Estuvimos muy cerca de concretar varias cosas, pero llegó la pandemia”, afirma Sáenz. La emergencia sanitaria frenó los planes de expansión y terminó golpeando un modelo que dependía principalmente de eventos presenciales.

La experiencia duró dos años y dejó una conclusión que hoy comparten varios actores del sector: existe público para la lucha libre en Perú, pero convertir ese interés en una industria rentable requiere mucho más que organizar espectáculos.

Los Hardy Boyz fueron una de las grandes atracciones de Imperio Lucha. Unos días después de pelear en Perú, regresaron a WWE. (Foto: El Comercio)

Más allá de las entradas

Una de las principales coincidencias entre los entrevistados es que el negocio no puede depender únicamente de la venta de boletos. La sostenibilidad pasa por desarrollar otras fuentes de ingresos.

En el caso de Gladiadores, la empresa realiza eventos mensuales en un recinto de aproximadamente 150 personas de capacidad en Surquillo. Según Mansilla, la asistencia suele oscilar entre 100 y 150 espectadores, mientras que las entradas fluctúan entre S/40 y S/60 en preventa y pueden superar los S/80 en experiencias que incluyen interacción con los luchadores.

La diversificación también se ha convertido en una necesidad. Tanto Gladiadores como GLL participan en activaciones, festivales temáticos y eventos organizados por instituciones públicas y privadas. Gladiadores ha participado en actividades vinculadas a la Embajada de México y producciones televisivas internacionales, mientras que GLL ha encontrado espacios en ferias de cultura pop, eventos privados y actividades municipales.

Aun así, el financiamiento continúa siendo una de las principales barreras para el crecimiento. Navarro sostiene que muchas marcas todavía perciben la lucha libre como un nicho demasiado pequeño para justificar inversiones publicitarias significativas. “Todavía falta demostrar que existe una audiencia lo suficientemente grande como para atraer más auspiciadores”, comentó. Como consecuencia, buena parte de los proyectos del sector continúa dependiendo de recursos propios, reinversión constante y alianzas estratégicas.

Según Navarro, las empresas interesadas suelen evaluar asistencia, alcance digital e interacción antes de concretar una alianza. A cambio, GLL ofrece presencia de marca en eventos, activaciones con luchadores y contenido para redes sociales.

La empresa Gladiadores, activa desde 2019, también participa en eventos públicos y privados. (Foto: Essalud)

La importancia de formar talento

Uno de los cambios más notorios de los últimos años ha sido la consolidación de academias especializadas. Tanto GLL como Gladiadores consideran que la formación de nuevos luchadores es fundamental para garantizar la continuidad del negocio y elevar el nivel competitivo de la industria.

En Gladiadores, la mensualidad bordea los S/150. La formación incluye técnicas de seguridad, construcción de personajes y desarrollo escénico, pero apenas alrededor de la mitad de quienes ingresan llega a competir profesionalmente. “Muchos creen que es aprender algunas acrobacias y subir al ring. Cuando conocen el entrenamiento se dan cuenta de que es mucho más exigente de lo que imaginaban”, aseguró.

La apuesta por la formación responde también a un problema histórico. Mansilla recuerda que durante años existieron pocos espacios para desarrollar nuevos talentos. “Antes los luchadores iban de una agrupación a otra. Ahora cada agrupación está construyendo su propia cantera. Hace diez años la gente luchaba por hobby. No les pagaban nada”, señaló.

Para el también exluchador, la existencia de academias, eventos recurrentes y oportunidades internacionales refleja un nivel de profesionalización que era difícil imaginar una década atrás.

Generaxión Lucha Libre (GLL) funciona desde 2011. Tiene eventos en los que su ticket aproximado parte desde los 30 soles. (Foto: GLL Perú)

El reto de crecer

A pesar de las limitaciones, los promotores consideran que existen señales positivas. Gladiadores asegura contar con luchadores que actualmente compiten en España, Italia, Australia y Japón. Además, Mansilla recuerda que tres peruanos participaron en un tryout organizado por WWE en Chile, evidencia de que el talento nacional comienza a ganar visibilidad fuera del país.

Navarro menciona también el caso de Rayo, a quien identifica como el primer peruano en competir en NXT, la marca de desarrollo de WWE, además de presentarse en empresas como AEW y Ring of Honor.

Sin embargo, llegar al exterior no necesariamente se traduce en mejores condiciones económicas para quienes practican la disciplina. Mansilla y Navarro coinciden en que son muy pocos los luchadores que logran vivir exclusivamente de la lucha libre. Incluso en mercados más desarrollados, como México, la mayoría complementa sus ingresos con otras ocupaciones.

A fines de los años 90, varios luchadores llegaron a Perú aprovechando el 'boom' de los Gladiadores de WCW. Entre ellos, el 'primo' de Hulk Hogan. (Foto: Epensa).

La industria peruana ya cuenta con empresas, academias, eventos regulares, contenido propio y talento exportable. También ha demostrado que existe un público dispuesto a pagar por este tipo de espectáculos. Prueba de ello es la audiencia que tuvieron los programas de empresas estadounidenses de wrestling que se transmitían en señal abierta hace unos años, o la acogida de miles de fans a los eventos de WWE a Perú.

El desafío ahora es comprobar si ese crecimiento puede atraer más inversión y audiencias suficientes para que la lucha libre deje de ser un nicho y se consolide, finalmente, como una industria.