Este sábado 18 de abril, el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, será el escenario que albergará el evento más importante de la lucha libre a nivel mundial. No te pierdas la transmisión de ESPN (únicamente en Estados Unidos) de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1, a partir de las 15:00 PT o 18:00 ET , en lo que será la primera de las dos jornadas de este evento. La lucha central será la de Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton por el Campeonato Indiscutido de la WWE. No te pierdas el minuto a minuto.

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, WWE Wrestlemania 2026 Noche 1?

En Estados Unidos, la señal de ESPN en idioma español se encuentra disponible en los cableoperadores de DIRECTV, Dish Network, AT&T, Spectrum y Xfinity/Comcast. Estos son los números de los siguientes canales de TV:

Canal 466 de DIRECTV

Canal 854 de Dish Network

Canales 3113 SD y 3313 HD de AT&T

Ten en cuenta que ESPN Deportes también puede verse en varios servicios streaming como DirecTV Stream, Fubo, Hulu + Live TV, Sling, YouTube TV y Vidgo, dependiendo del plan en español elegido.

¿Cómo ver ESPN Select EN VIVO, WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 en los Estados Unidos?

En los Estados Unidos, si prefieres ver WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 en inglés, ESPN Select es tu mejor opción para hacerlo. ESPN Select, anteriormente conocido como ESPN+, transmite una variedad de deportes como boxeo, UFC, NFL, partidos de fútbol, NBA, MLB, NHL, golf de la PGA, baloncesto de la NCAA, WWE, entre otros.

Desde el 21 de octubre del 2025, el costo de la suscripción mensual es de $12.99, mientras que el anual tiene un precio $129.99. También existen paquetes especiales con Disney+ y Hulu.

Combos de ESPN Select Precio Características ESPN Select Bundle $19.99 Disney+ (con anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios) ESPN Select Bundle Bundle $29.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (sin anuncios) e ESPN+ (con anuncios) Paquete Disney Legacy $18.99 Disney+ (sin anuncios), Hulu (con anuncios) e ESPN+ (con anuncios)

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, WWE Wrestlemania 2026 Noche 1? Precios por país

Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:

Países Disney Plus Premium (Mensual) Disney Plus Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus, quien reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

¿En qué dispositivos puedo ver Disney Plus Premium?

Disney+ Premium en Latinoamérica se puede ver en móviles, PC, smart TV, dispositivos de streaming y consolas, siempre que cumplan ciertos requisitos de sistema y modelo.

Smart TV y TV conectada

Categoría Marca / modelo soportado Requisitos mínimos técnicos Smart TV LG LG con webOS 3.0 o superior (modelos 2016 en adelante). Sistema webOS actualizado, acceso a LG Content Store. Smart TV Samsung Samsung con Tizen (modelos 2016 o más recientes). Tizen compatible con app Disney+, acceso a Samsung Apps. Smart TV Hisense Modelos 2017+ con VIDAA U2.5, U3, 4.0 o posterior. Tienda de apps con Disney+, firmware al día. Android TV / Google TV Philips, Sony Bravia, TCL, Sharp, NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box, Dynalink, otros con Android TV/Google TV. Android TV con Android 5.0 o superior Otras marcas Vestel, Sunny, Saba, Sogo, Nevir y TVs con Android TV integrado. Compatibilidad con app Disney+ en su tienda. Dispositivos Android TV externos TV Box Android certificados (p.ej. NVIDIA Shield, Xiaomi Mi Box). Android 5.0+ y Google Play Store. Apple TV Apple TV 4.ª generación o posterior. tvOS compatible con la app Disney+. Amazon Fire TV Fire TV / Fire TV Stick con Fire OS 5.0 o superior. Fire OS actualizado, tienda de apps Amazon. Chromecast Chromecast 2.ª generación o posterior, Chromecast con Google TV. Red Wi‑Fi estable, app móvil o Google TV para controlar. Otros dispositivos conectados Google Nest Hub, Nest Hub Max, algunos decodificadores de TV paga (Flow, etc.). Soporte oficial de la operadora y app Disney+ integrada.

Móviles y tablets

Tipo de dispositivo Compatibilidad Requisitos mínimos técnicos Android (móvil/tablet) Teléfonos y tablets Android. Android 5.0 (Lollipop) o posterior; memoria libre para la app. iPhone iPhone compatibles con la versión reciente de la app. iOS 16.4 o posterior iPad iPad con iPadOS compatible. Versión de iPadOS equivalente a iOS 16.4 o mayor. Tablets Amazon Fire Dispositivos Fire con Fire OS 5.0 o superior. Fire OS actualizado, Amazon Appstore.

Computadoras y navegadores

Plataforma Cómo se ve Disney+ Premium Requisitos mínimos técnicos PC Windows Navegadores compatibles (Chrome, Edge, Firefox). Versión reciente del navegador, conexión de banda ancha. Mac Navegadores compatibles (Safari, Chrome, Firefox). Sistema y navegador actualizados. Laptops en general Acceso vía navegador web a Disney+. Soporte de DRM (Widevine/PlayReady) y buena conexión.

Consolas de videojuegos

Consola Compatibilidad Requisitos mínimos técnicos Xbox One App Disney+ disponible en Microsoft Store. Consola actualizada y con acceso a tienda. Xbox Series X S App Disney+ disponible. PlayStation 4 App Disney+ en PlayStation Store. Firmware reciente, cuenta PSN. PlayStation 5 App Disney+ en «Multimedia» > «Todas las aplicaciones». Firmware reciente, conexión a internet.