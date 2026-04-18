¡La emoción de la WWE llega a Las Vegas con WrestleMania 42 y aquí te decimos cómo ver la Noche 1 por Netflix! Este sábado 18 de abril de 2026, la Vitrina de los Inmortales promete combates legendarios y títulos en juego que marcarán para siempre la historia de la lucha libre mundial. Si buscas disfrutar de WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO por Internet, la plataforma de Netflix será tu destino principal para seguir cada llave, lance y movimiento desde la tercera cuerda en directo. Podrás acceder al evento más grande del año de forma sencilla a través de sus dispositivos favoritos. Desde las rivalidades más intensas hasta las coronaciones de nuevos campeones, este espectáculo promete momentos inolvidables en la ‘Ciudad del Pecado’. Con una cartelera repleta de superestrellas, la primera noche del evento marcará el inicio de un fin de semana monumental. ¡Asegura tu suscripción hoy mismo, prepárate para disfrutar de la mejor cobertura en español y sé testigo de cómo se forjan las leyendas en el escenario más grande de todos!

A partir del 1 de enero de 2025, la WWE Network dejó de ser el proveedor principal después de una década de servicio. Netflix se convirtió desde el pasado 6 de enero en el hogar exclusivo de la WWE en mercados internacionales selectos, ofreciendo contenido electrificante que incluye programas semanales como Monday Night RAW, SmackDown y NXT, además de los Premium Live Events (PLEs) más importantes, como WrestleMania, Royal Rumble y SummerSlam. Este cambio consolida el contenido de la WWE en una sola plataforma, facilitando el acceso a los fanáticos. La transmisión de RAW por Netflix ya es una realidad, como parte de un acuerdo multimillonario.

La pregunta en la mente de todos los fanáticos es: ¿Será el WWE WrestleMania 2026 gratuita en Netflix? La respuesta es sí. Si ya tienes una suscripción a Netflix, podrás disfrutar de la edición 42º de la Vitrina de los Inmortales sin costo adicional. Si aún no tienes una cuenta, simplemente deberás suscribirte a Netflix. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en los Estados Unidos, el evento premium en vivo de WWE más importante del año solo se podrá ver por ESPN. Aquí te explicamos paso a paso todas las opciones de suscripción a Netflix incluyen los eventos en vivo de la WWE.

¿Buscas dónde ver WrestleMania? Entérate qué canal transmite WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy. Te damos la guía de canales TV online para México, EE.UU. y Argentina. ¡Vive la emoción de la lucha libre en directo! | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) por Netflix en Latinoamérica?

Netflix te ofrece acceso al WWE WrestleMania 2026 y otros eventos en vivo que no te querrás perder, ¡y están incluidos en todos los planes! Desde deportes y comedia stand-up hasta entregas de premios y eventos especiales, disfruta de la acción en tiempo real y sé parte de la conversación global.

Los eventos en vivo de Netflix te permiten retroceder, pausar, reproducir desde el comienzo o avanzar durante la transmisión, brindándote el control total de tu experiencia. Además, ¡podrás revivir estos eventos cuando quieras! Puedes ver este tipo de contenido en la mayoría de los dispositivos más nuevos, incluyendo Smart TVs, reproductores multimedia, teléfonos y tablets Android, iPhones, iPads, computadoras Windows y Mac, y consolas de videojuegos.

Asegúrate de tener la última versión de la app de Netflix en tu dispositivo para disfrutar de la mejor experiencia. Si tu dispositivo actual no es compatible con la visualización en vivo, no te preocupes, ¡los eventos estarán disponibles unos días después para que los disfrutes a tu propio ritmo!

Ten en cuenta que algunos eventos en vivo pueden estar disponibles por un tiempo limitado después de la transmisión. Además, los eventos en vivo, eventos especiales y otras funciones nuevas pueden incluir pausas comerciales, incluso en los planes sin anuncios. Las series y películas que no se transmiten en vivo no tienen pausas comerciales en las experiencias sin anuncios, pero pueden tener otro tipo de contenido promocional. ¡No te preocupes! Una vez finalizado el evento en vivo, las pausas comerciales se eliminarán en las experiencias sin anuncios.

Planes de Netflix para ver WWE WrestleMania 2026

PLANES DE NETFLIX CARACTERÍSTICAS Básico Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite / Puedes ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez / Reproducción en 720p (HD) / Puedes descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez Estándar Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite / Puedes ver contenido en 1 dispositivo compatible a la vez / Reproducción en 720p (HD) / Puedes descargar contenido en 1 dispositivo compatible a la vez Premium Juegos móviles, series y películas; sin publicidad y sin límite / Puedes ver contenido en 4 dispositivos compatibles a la vez / Reproducción en 4K (Ultra HD) + HDR / Puedes descargar contenido en 6 dispositivos compatibles a la vez / Opción para agregar hasta 2 miembros extras que no vivan contigo / Audio espacial de Netflix

Para contratar cualquiera de estos planes, solo debes visitar netflix.com o descargar su aplicación móvil, ingresar tus datos y ¡listo!

¿Puedo ver WWE en mi plan de Netflix o tiene un coste adicional?

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el WrestleMania 2026, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica, consulta el siguiente cuadro:

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México -- MXN 119 al mes (con anuncios) / MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.

¡La Vitrina de los Inmortales! Mira a qué hora empieza WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO hoy 18 de abril. Consulta los horarios en EE.UU., México y Colombia para no perderte el inicio del evento más grande del año. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿Dónde puedo ver WWE WrestleMania 2026?

En enero de 2025, Netflix se convirtió en el hogar exclusivo de WWE Raw en los Estados Unidos y territorios incluyendo Samoa Americana, Guam, Islas Marshall, Micronesia, Islas Marianas, Palau, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. Asimismo, los suscriptores de Argentina, Arabia Saudita, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Chequia (República Checa), Dinamarca, Ecuador, Egipto, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Israel, Kuwait, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Singapur, Suecia, Taiwán, Tailandia, Turquía y Ucrania podrán ver el emblemático programa de lucha libre profesional de los lunes por la noche.

Todos los países enumerados anteriormente (fuera de Estados Unidos) podrán ver SmackDown, NXT, eventos en directo premium de WWE como WrestleMania 2026 y programación de archivo seleccionada.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre WWE WrestleMania 2026 en Netflix

¿Puedo ver ediciones anteriores de WrestleMania en Netflix?

Sí, cada WrestleMania en la historia de WWE se encuentra disponible para streaming en Netflix.

¿Puedo ver SmackDown, NXT y los eventos premium en directo de WWE en Netflix?

Desafortunadamente, los miembros de Netflix en los Estados Unidos no podrán ver SmackDown, NXT y los Premium Live Events (PLE) de WWE como el WrestleMania 2026. Los miembros de algunos de los países mencionados anteriormente podrán ver SmackDown y NXT semanalmente con sus suscripciones a Netflix, así como eventos premium en directo como WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series y Royal Rumble. Los eventos premium en directo también se incluyen con la suscripción a Netflix cuando están disponibles.

¿Cuánto tardarán los episodios de los shows de WWE en estar disponibles en Netflix?

Los episodios de los shows de WWE y PLE estarán disponibles inmediatamente después de la emisión en directo. Si ver en directo no es compatible con tu dispositivo, estos eventos estarán disponibles unos días después para que los veas en cualquier momento, como otros títulos.

¿Se puede descargar el contenido de WWE para verlo sin conexión en Netflix?

La programación de WWE puede descargarse aproximadamente 48 horas después de su emisión en Netflix.