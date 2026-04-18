El momento de la verdad es ahora. Este sábado 18 de abril, desde el Allegiant Stadium de Las Vegas en Nevada, mira la transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1, evento que contará con el combate de Randy Orton vs. Cody Rhodes por el Campeonato Indiscutido de la WWE y otros 6 luchas que prometen ser apasionantes de principio a fin. A continuación, te dejo con los horarios y canales de TV que van a transmitir Wrestlemania 42 este fin de semana .

Consulta los horarios y canales para ver la Noche 1 de WWE Wrestlemania 2026 EN VIVO desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, este sábado 18 de abril. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora empieza WWE Wrestlemania 2026 Noche 1?

Mira la transmisión de WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 EN VIVO y EN DIRECTO desde las 15:00 horas PT o 18:00 horas ET desde los Estados Unidos , evento que se realizará en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada. A continuación, revisa más horarios en diferentes partes del mundo para ver el evento.

Argentina: 19:00 horas

19:00 horas México: 16:00 horas

16:00 horas Colombia: 17:00 horas

17:00 horas España: 0:00 horas (lunes 20)

0:00 horas (lunes 20) Bolivia: 18:00 horas

18:00 horas Chile: 18:00 horas

18:00 horas Ecuador: 17:00 horas

17:00 horas Perú: 17:00 horas

17:00 horas Paraguay: 19:00 horas

19:00 horas Centroamérica: 18:00 horas

18:00 horas El Caribe: 18:00 horas

18:00 horas Uruguay: 19:00 horas

19:00 horas Venezuela: 18:00 horas

¿Qué canal transmite WWE Wrestlemania 2026 Noche 1 EN VIVO?

La transmisión de la Noche 1 de WWE Wrestlemania 2026 en la edición 42 del evento será a través de NETFLIX en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, donde será por la señal de Peacock TV. Estos son los dos únicos canales que van a transmitir todos los combates de principio a fin.

Cartelera WWE Wrestlemania 2026 Noche 1

Undisputed WWE Championship: Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton

Cody Rhodes (c) vs. Randy Orton WWE Women’s World Championship: Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan

Stephanie Vaquer (c) vs. Liv Morgan WWE Women’s Intercontinental Championship: AJ Lee (c) vs. Becky Lynch

AJ Lee (c) vs. Becky Lynch WWE Women’s Tag Team Championship (Fatal 4-Way): The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie & Nikki Bella)

The Irresistible Forces (Nia Jax & Lash Legend) (c) vs. Charlotte Flair & Alexa Bliss vs. Bayley & Lyra Valkyria vs. The Bella Twins (Brie & Nikki Bella) Unsanctioned Match (Lucha sin Sanción): Drew McIntyre vs. Jacob Fatu

Drew McIntyre vs. Jacob Fatu Singles Match: Seth “Freakin” Rollins vs. Gunther

Seth “Freakin” Rollins vs. Gunther Six-Man Tag Team Match: The Vision (Logan Paul & Austin Theory) e IShowSpeed vs. The Usos (Jey & Jimmy Uso) & LA Knight

Recuerda que la acción continúa en la Noche 2 de WWE Wrestlemania 42 este domingo 19 de abril, desde el Allegiant Stadium, con el combate estelar de CM Punk vs. Roman Reigns por el Campeonato Mundial de la WWE.