En esta nota podrás conocer cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO. (Foto: wwe.com / Composición Gestión Mix)
En esta nota podrás conocer cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) EN VIVO. (Foto: wwe.com / Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

La Noche 1 de WrestleMania 42 genera mucha expectativa. Es por eso que las miradas de los fanáticos de la lucha libre estarán puestas este sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, desde las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa descubrir cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el evento que tendrá combates legendarios y títulos en juego, continúa leyendo esta nota.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que la primera noche (la segunda y última es este domingo 19) de WrestleMania 42 marcará el inicio de un estupendo fin de semana. Este espectáculo promete momentos inolvidables en la ‘Ciudad del Pecado’.

La WWE WrestleMania 2026 – Noche 1 (18 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal a Cody Rhodes vs. Randy Orton por el título, acompañados de combates destacados como Rollins vs. Gunther. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)
La WWE WrestleMania 2026 – Noche 1 (18 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal a Cody Rhodes vs. Randy Orton por el título, acompañados de combates destacados como Rollins vs. Gunther. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)

¿En qué canal de TV o plataforma streaming ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1)?

En los Estados Unidos, ESPN será la señal encargada de transmitir el WrestleMania 42 en todo el país y, por primera vez en la historia de la Vitrina de los Inmortales, la primera hora de cada noche se transmitirá en televisión por cable (sábado en ESPN2 y domingo en ESPN), antes de cambiar por completo a streaming.

Asimismo, Netflix ahora cuenta con los derechos para televisar la WWE en todos los países de Latinoamérica, Europa y algunas partes de Asia.

Es decir, Netflix transmitirá WWE WrestleMania 42 en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Panamá.

También puedes ver el WrestleMania 42 en Netflix desde España, Reino Unido, Japón, India y Australia.

¿Cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) en Netflix? Precios y planes, según tu país

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el PLE de WrestleMania 42, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo, consulta el siguiente cuadro:

PAÍSPRECIO DEL PLAN BÁSICOPRECIO DEL PLAN ESTÁNDARPRECIO DEL PLAN PREMIUM
ArgentinaARS 5999 al mesARS 9999 al mesARS 13 499 al mes
BoliviaUSD3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
ChileCLP 6540 al mesCLP 9190 al mesCLP 11 790 al mes
ColombiaCOP 18.900 al mesCOP 29.900 al mesCOP 44.900 al mes
Costa RicaUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mesUSD 15,99 al me
CubaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EcuadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
El SalvadorUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
GuatemalaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
HondurasUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
MéxicoMXN 119 al mesMXN 249 al mesMXN 329 al mes
NicaraguaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PanamáUSD 4,99 al mesUSD 8,99 al mesUSD 12,99 al mes
ParaguayUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
PerúPEN 28.90 al mesPEN 40.90 al mesPEN 52.90 al mes
República DominicanaUSD 4,99 al mesUSD 7,99 al mesUSD 10,99 al mes
UruguayUSD 9,99 al mesUSD 13,99 al mesUSD 17,99 al mes
VenezuelaUSD 3,99 al mesUSD 5,99 al mesUSD 7,99 al mes
EspañaEUR 6,99 al mesEUR 13,99 al mesEUR 19,99 al mes
Reino Unido£5,99£12,99£18,99
Australia$7,99 AUD$18,99 AUD$25,99 AUD
India199 rupias499 rupias649 rupias
Japón¥890¥1,590¥2,290
Canadá$7,99 CAD$18,99 CAD$23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, , además del precio de la suscripción.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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