La Noche 1 de WrestleMania 42 genera mucha expectativa. Es por eso que las miradas de los fanáticos de la lucha libre estarán puestas este sábado 18 de abril en el Allegiant Stadium de Las Vegas, desde las 6:00 pm ET, 5:00 pm CT, 4:00 pm MT y 3:00 pm PT. Si te interesa descubrir cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el evento que tendrá combates legendarios y títulos en juego, continúa leyendo esta nota.

Antes de brindarte la información prometida, te comento que la primera noche (la segunda y última es este domingo 19) de WrestleMania 42 marcará el inicio de un estupendo fin de semana. Este espectáculo promete momentos inolvidables en la ‘Ciudad del Pecado’.

La WWE WrestleMania 2026 – Noche 1 (18 de abril en Las Vegas) tendrá como evento principal a Cody Rhodes vs. Randy Orton por el título, acompañados de combates destacados como Rollins vs. Gunther. (Foto: @wwe / @allegiantstadium / @tripleh / @tkogrp / Instagram)

¿En qué canal de TV o plataforma streaming ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1)?

En los Estados Unidos, ESPN será la señal encargada de transmitir el WrestleMania 42 en todo el país y, por primera vez en la historia de la Vitrina de los Inmortales, la primera hora de cada noche se transmitirá en televisión por cable (sábado en ESPN2 y domingo en ESPN), antes de cambiar por completo a streaming.

Asimismo, Netflix ahora cuenta con los derechos para televisar la WWE en todos los países de Latinoamérica, Europa y algunas partes de Asia.

Es decir, Netflix transmitirá WWE WrestleMania 42 en Argentina, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Venezuela, México, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Guatemala y Panamá.

También puedes ver el WrestleMania 42 en Netflix desde España, Reino Unido, Japón, India y Australia.

¿Cómo ver WWE WrestleMania 2026 (Noche 1) en Netflix? Precios y planes, según tu país

Todos los eventos en directo de Netflix están incluidos en todos los planes, incluida la programación selecta de WWE como el PLE de WrestleMania 42, dependiendo de tu región. Para obtener más información sobre los planes y precios de Netflix en Latinoamérica y otras partes del mundo, consulta el siguiente cuadro:

PAÍS PRECIO DEL PLAN BÁSICO PRECIO DEL PLAN ESTÁNDAR PRECIO DEL PLAN PREMIUM Argentina ARS 5999 al mes ARS 9999 al mes ARS 13 499 al mes Bolivia USD3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Chile CLP 6540 al mes CLP 9190 al mes CLP 11 790 al mes Colombia COP 18.900 al mes COP 29.900 al mes COP 44.900 al mes Costa Rica USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes USD 15,99 al me Cuba USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Ecuador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes El Salvador USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Guatemala USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Honduras USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes México MXN 119 al mes MXN 249 al mes MXN 329 al mes Nicaragua USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Panamá USD 4,99 al mes USD 8,99 al mes USD 12,99 al mes Paraguay USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes Perú PEN 28.90 al mes PEN 40.90 al mes PEN 52.90 al mes República Dominicana USD 4,99 al mes USD 7,99 al mes USD 10,99 al mes Uruguay USD 9,99 al mes USD 13,99 al mes USD 17,99 al mes Venezuela USD 3,99 al mes USD 5,99 al mes USD 7,99 al mes España EUR 6,99 al mes EUR 13,99 al mes EUR 19,99 al mes Reino Unido £5,99 £12,99 £18,99 Australia $7,99 AUD $18,99 AUD $25,99 AUD India 199 rupias 499 rupias 649 rupias Japón ¥890 ¥1,590 ¥2,290 Canadá $7,99 CAD $18,99 CAD $23,99 CAD

Según el lugar en el que vivas, es posible que se te cobren impuestos, además del precio de la suscripción.