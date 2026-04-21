El sector de espectáculos artísticos y culturales en Perú se encamina a un 2026 con resultados históricos, según estimaciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en un contexto marcado por el creciente interés del público y la llegada de grandes artistas internacionales. Pese a los desafíos en infraestructura y el entorno político, la industria mantiene perspectivas positivas en actividad y recaudación.

De acuerdo con Doris Espinoza, presidenta del Sector de Espectáculos Artísticos, Culturales y Afines (ARENA) de la CCL, el rubro proyecta un crecimiento de entre 5% y 7% tanto en movimiento económico como en asistencia. Este avance permitiría superar los niveles alcanzados en los últimos años y consolidar la recuperación iniciada en 2025.

“Tras la recuperación en 2025, esperamos superar los niveles alcanzados en los dos últimos años, gracias a la resiliencia del consumidor, el creciente interés por eventos internacionales y el hecho de que el Perú se viene consolidando como una plaza atractiva dentro del circuito regional de conciertos”, señaló Espinoza.

El dinamismo del sector también se refleja en cifras recientes. Durante el primer semestre de 2025 se emitieron 105 licencias para eventos, generando una recaudación cercana a S/7 millones en derechos de autor, lo que evidencia el peso creciente del entretenimiento en la economía nacional.

La demanda del público se mantiene sólida, incluso en un contexto político incierto. (Foto: GEC)

Conciertos masivos

En lo que va del 2026, la agenda ya muestra un ritmo inusual. Se han confirmado al menos 50 conciertos masivos en recintos como Arena Costa Verde, el Anfiteatro del Parque de la Exposición, el Estadio Nacional y el Estadio San Marcos, anticipando un año de alta actividad.

“Y se espera que en los próximos meses se anuncien aún más artistas, ya que apenas estamos entrando al segundo trimestre y la meta es superar los niveles de recaudación de los dos años anteriores”, agregó la representante de la CCL.

La cartelera incluye tanto eventos ya realizados como próximos espectáculos de gran convocatoria. Figuran presentaciones de artistas internacionales como Bad Bunny, My Chemical Romance, Miguel Bosé y Laura Pausini, mientras que en los próximos meses destacan conciertos de BTS —con tres fechas agotadas—, así como de Maroon 5, Robbie Williams y Mon Laferte.

“Definitivamente, el 2026 se perfila como un año récord para la industria del espectáculo, tanto por la cantidad de eventos como por el nivel de convocatoria”, remarcó Espinoza, al subrayar el buen momento del sector.

Grandes recintos de Lima concentran la mayor actividad del entretenimiento en vivo. (Foto: GEC)

Impacto económico

En términos económicos, el impacto del entretenimiento en vivo va más allá de la venta de entradas. El gasto por asistente oscila entre S/80 y S/1000, dependiendo del tipo de experiencia, lo que impulsa sectores como turismo, hotelería, transporte y gastronomía. “Cada gran espectáculo moviliza miles de personas y dinamiza diversas cadenas productivas, por lo que el sector se consolida como un importante motor económico y cultural”, explicó.

No obstante, el crecimiento del sector enfrenta retos estructurales. La falta de infraestructura adecuada, la concentración de eventos en Lima y las trabas burocráticas para nuevos proyectos limitan su expansión.

A ello se suma la incertidumbre política y los altos costos operativos, factores que podrían afectar su consolidación como hub regional. “Si bien Lima ya es parada obligatoria en las rutas internacionales, la consolidación frente a plazas como Brasil o Argentina dependerá del rol que cumplan nuestras autoridades…”, concluyó.