The Killers durante su show en Lima el 23 de marzo del 2026. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) continúa realizando controles a los espectáculos masivos que se realizan en la capital. En esta oportunidad verificó las actividades comerciales que se efectuaron durante el concierto de la banda americana de rock “The Killers” que registró ingresos de S/ 248,650 por la venta de bebidas, alimentos y merchandising.

Un equipo de cinco inspectores tributarios de la Sunat se encargó de supervisar las ventas efectuadas por los 29 establecimientos autorizados para comercializar productos dentro del recinto conocido como Costa 21, donde se realizó el concierto el lunes 23 de marzo. Además, se verificó si los contribuyentes estaban inscritos en el RUC y emitían comprobantes de pago.

Los puestos de venta controlados se dividieron en 19 establecimientos de bebidas, ocho de alimentos y dos de merchandising oficial, según la Sunat.

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Por la comercialización de bebidas (agua, gaseosa, cervezas y otros) se registraron ingresos por S/ 195,430, mientras que en segundo lugar se ubicó la venta de alimentos (hamburguesas, choripan y popcorn) con S/ 34,700. Por último, los locales de merchandising (ropa y accesorios con el logo oficial del concierto) generaron ventas que ascendieron a S/ 18,520, refirió.

Con este tipo de intervenciones, conocidas como Verificación Inicial del Cumplimiento de Obligaciones Tributarias (Vicot), se reducen las brechas de inscripción detectando establecimientos y/o actividades económicas no declaradas, así como el nombre comercial y/o teléfonos no actualizados de los contribuyentes, datos que son importantes para efectuar los controles que realiza la Sunat.

Estas acciones también promueven la formalización mediante el denominado operativo “Control de Boletaje”, que verifica el cumplimiento de la emisión y entrega del comprobante de pago y permite, además, estimar el monto de las operaciones comerciales que realizaron los contribuyentes y que deberán cumplir con declarar a la Administración Tributaria, sostuvo la Sunat.

La entidad recuerda que es muy importante que los asistentes a conciertos y otros espectáculos masivos, soliciten su comprobante de pago cuando realicen la compra de algún producto, también reafirma su compromiso de promover el cumplimiento tributario y asegurar las condiciones necesarias para garantizar la competencia formal en este tipo de eventos, que impulsan nuestro crecimiento económico.

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