Cruces de información con terceros pueden detener el plazo de fiscalización. (Fuente: El Peruano)
Cruces de información con terceros pueden detener el plazo de fiscalización. (Fuente: El Peruano)
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Gerardo Rosales Diaz
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El plazo de las fiscalizaciones tributarias en el Perú no siempre corre de manera continua. La normativa permite que se suspenda en determinados supuestos, uno es cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) solicita información a terceros para contrastar datos del contribuyente.

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