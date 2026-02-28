SUNAT acumula 18 meses de crecimiento en la recaudación, con impulso de mayores pagos a cuenta y acciones de control. Foto: MEF.
Para la mayor parte de los CEO en Perú, la relación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha pasado de ser un tema de cumplimiento a una prioridad estratégica de gestión de riesgos. El último sondeo realizado por el SAE de Apoyo Consultoría revela que la fiscalización tributaria es hoy percibida como más litigiosa y arbitraria.

