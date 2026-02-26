El plazo para cumplir con el impuesto vehicular, el impuesto predial y los arbitrios municipales vence este 27 de febrero, según informó el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT). La entidad, encargada de administrar los tributos municipales en la provincia de Lima, desde Ancón hasta Pucusana, instó a los contribuyentes a revisar su estado de cuenta y realizar el pago por canales virtuales para evitar intereses y eventuales procesos de cobranza.

Wilfredo Calderón, subgerente de Orientación y Registro del SAT, explicó que en esta fecha deben cumplir con el impuesto vehicular 2026 los propietarios de vehículos nuevos inscritos en los años 2023, 2024 y 2025, dado que este tributo es exigible durante los tres años siguientes a su primera inscripción en la Sunarp.

En paralelo, los vecinos de Lima afectos al pago de impuesto predial y arbitrios también deben cumplir con la primera cuota o el pago anual total hasta el 27 de febrero.

¿Cómo consultar la deuda tributaria?

El SAT ha habilitado diversos canales digitales para que los ciudadanos revisen sus montos pendientes sin necesidad de acudir a una oficina.

Los contribuyentes pueden:

Ingresar a www.sat.gob.pe y dirigirse a la sección “Consultas en línea”. Acceder a “Tributo detalles” y elegir el concepto correspondiente (vehicular, predial o arbitrios). Digitar el número de DNI o la placa vehicular para conocer el monto de la deuda.

También pueden revisar su información en el cuadernillo tributario, descargable desde la Agencia Virtual SAT.

Calderón precisó que quienes hayan adquirido un vehículo en diciembre y aún no hayan presentado su declaración jurada no necesitan acudir presencialmente. “Desde la Agencia Virtual pueden presentar su declaración jurada del vehículo recién adquirido. El plazo es hasta el 27 de febrero”, indicó.

¿Cómo pagar en línea?

El pago puede realizarse directamente desde la web del SAT, en la opción “Paga tus tributos”, así como mediante billeteras digitales y plataformas bancarias.

Entre las alternativas figuran:

Yape, ingresando a “Yapear Servicios” y buscando SAT-Lima, donde se deberá seleccionar el concepto a cancelar y digitar la placa o el número de documento de deuda.

Plataformas virtuales de bancos como BCP, BBVA, BanBif, Scotiabank e Interbank.

Western Union, Caja Metropolitana y Caja Arequipa.

De esta manera, el contribuyente puede cumplir con su obligación desde el celular o computadora, sin salir de casa.

¿Qué ocurre si no se paga?

El SAT explicó que, ante una deuda vencida, primero se inicia una etapa de cobranza pre coactiva, en la que la entidad busca comunicarse con el ciudadano para que regularice su situación.

Si el contribuyente mantiene deudas del año anterior, puede solicitar un fraccionamiento a través de la Agencia Virtual. El SAT evaluará el caso y establecerá una cuota que permita cumplir con la obligación de manera progresiva.

En caso de no acogerse al fraccionamiento, el proceso puede pasar a la etapa coactiva, en la que el ejecutor puede disponer medidas como:

Captura del vehículo.

Retención bancaria.

Inscripción de la deuda vehicular en registros públicos.

“Lo importante es que las personas se acerquen a nuestras oficinas o efectúen el fraccionamiento desde su celular”, enfatizó Calderón.

Sorteos y beneficios por pronto pago

Como incentivo al cumplimiento oportuno, el SAT lanzó su campaña de beneficios 2026. Entre todos los contribuyentes que paguen la primera cuota o el total anual hasta el 27 de febrero se sorteará una camioneta 0 km.

Con el respaldo de Yape, también se entregarán:

Gift cards de S/ 1,000 y S/ 500.

Televisores Smart de 75 pulgadas.

Vales de combustible por S/ 100.

La gerente general del SAT, Pilar Caballero, señaló que la iniciativa busca reconocer el esfuerzo de 116,660 vecinos afectos al pago de predial y arbitrios, así como de 173,075 propietarios de vehículos que deben cumplir con el impuesto vehicular.

Canales de atención

Para consultas adicionales, los ciudadanos pueden comunicarse a:

WhatsApp SAT: 999 431 111

Aló SAT: 315-2400

Correo electrónico: asuservicio@sat.gob.pe

Con el plazo a pocos días de vencer, el SAT recomienda revisar el estado de cuenta y realizar el pago por los canales digitales habilitados, a fin de evitar recargos y participar en los sorteos por pronto cumplimiento.