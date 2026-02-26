La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que recuperó más de S/ 25 millones en deuda tributaria durante el primer Operativo Nacional de Cobranza del 2026, realizado el 23 de enero en 21 regiones del país.

La intervención alcanzó a más de 1,500 contribuyentes de diversos sectores económicos que mantenían obligaciones pendientes en etapa de cobranza coactiva.

El despliegue fue ejecutado de manera simultánea y contó con la participación de más de 280 colaboradores de la entidad a nivel nacional.

Durante la jornada se aplicaron distintas medidas cautelares previstas en la legislación tributaria, entre ellas intervenciones en forma de información —para verificar movimiento económico y patrimonio—, intervenciones en forma de recaudación —que implican la afectación de ingresos durante la jornada laboral—, así como depósitos con extracción (embargo de bienes) y sin extracción (inmovilización de bienes).

De acuerdo con la administración tributaria, el monto recuperado corresponde a pagos voluntarios efectuados por los contribuyentes intervenidos, quienes regularizaron su situación tras las acciones ejecutadas.

Embargos y regularización tributaria: resultados del primer operativo 2026 | Foto: Andina

La entidad recordó que el procedimiento de cobranza coactiva se activa únicamente luego de que el contribuyente no cumpla con regularizar su deuda pese a haber recibido previamente documentos como órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa, los cuales contienen plazos específicos para cancelar o impugnar la obligación.

Si el incumplimiento persiste, se emite la Resolución de Ejecución Coactiva, acto que habilita legalmente la aplicación de embargos y otras medidas cautelares.

En el balance del año anterior, la SUNAT precisó que durante el 2025 se realizaron 11 operativos nacionales de cobranza, con más de 15 mil intervenciones a contribuyentes y terceros, lo que permitió recuperar —entre pagos y fraccionamientos— más de S/ 148 millones.

Según la entidad, estas campañas forman parte de una estrategia orientada a reducir las brechas de incumplimiento tributario, incentivar la regularización voluntaria y fortalecer la recaudación, recursos que financian el presupuesto público destinado a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.