La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que recuperó más de S/ 25 millones en deuda tributaria durante el primer Operativo Nacional de Cobranza del 2026, realizado el 23 de enero en 21 regiones del país.
La intervención alcanzó a más de 1,500 contribuyentes de diversos sectores económicos que mantenían obligaciones pendientes en etapa de cobranza coactiva.
El despliegue fue ejecutado de manera simultánea y contó con la participación de más de 280 colaboradores de la entidad a nivel nacional.
Durante la jornada se aplicaron distintas medidas cautelares previstas en la legislación tributaria, entre ellas intervenciones en forma de información —para verificar movimiento económico y patrimonio—, intervenciones en forma de recaudación —que implican la afectación de ingresos durante la jornada laboral—, así como depósitos con extracción (embargo de bienes) y sin extracción (inmovilización de bienes).
De acuerdo con la administración tributaria, el monto recuperado corresponde a pagos voluntarios efectuados por los contribuyentes intervenidos, quienes regularizaron su situación tras las acciones ejecutadas.
La entidad recordó que el procedimiento de cobranza coactiva se activa únicamente luego de que el contribuyente no cumpla con regularizar su deuda pese a haber recibido previamente documentos como órdenes de pago, resoluciones de determinación o resoluciones de multa, los cuales contienen plazos específicos para cancelar o impugnar la obligación.
Si el incumplimiento persiste, se emite la Resolución de Ejecución Coactiva, acto que habilita legalmente la aplicación de embargos y otras medidas cautelares.
En el balance del año anterior, la SUNAT precisó que durante el 2025 se realizaron 11 operativos nacionales de cobranza, con más de 15 mil intervenciones a contribuyentes y terceros, lo que permitió recuperar —entre pagos y fraccionamientos— más de S/ 148 millones.
Según la entidad, estas campañas forman parte de una estrategia orientada a reducir las brechas de incumplimiento tributario, incentivar la regularización voluntaria y fortalecer la recaudación, recursos que financian el presupuesto público destinado a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
