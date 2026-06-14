La oferta global de pistacho enfrentará una de sus campañas más ajustadas de los últimos años. Las estimaciones internacionales apuntan a una caída de 36% en la producción mundial durante la campaña 2026/27, hasta unas 700,000 toneladas, el nivel más bajo desde 2019/20.

En contraste, España continúa ampliando su presencia en el mercado gracias a la entrada en producción de nuevas plantaciones y consolida su posición entre los principales productores mundiales.

El Consejo Internacional de Frutos Secos y Frutas Deshidratadas (INC) proyecta que la producción mundial de pistacho alcanzará 701,050 toneladas. La reducción responde principalmente a las menores cosechas previstas en los principales países productores.

En California, Estados Unidos, se espera una producción de 350,000 toneladas, un 52% menos que en 2025 debido a problemas durante la floración. En Irán, la cosecha se reduciría 42%, hasta 130,000 toneladas, afectada por las altas temperaturas registradas en la campaña anterior.

Turquía constituye la excepción entre los grandes productores. Las previsiones apuntan a una cosecha de 156,000 toneladas, un aumento de 36%, aunque todavía existe incertidumbre sobre el impacto de una fuerte tormenta ocurrida en mayo.

Menos oferta y más demanda: el pistacho entra en una campaña de tensión global | Foto: Referencial

Demanda creciente y posible presión sobre los precios

El consumo mundial de pistacho supera actualmente el millón de toneladas y mantiene una tendencia de crecimiento constante. Este desbalance entre una demanda al alza y una oferta más limitada ha llevado a analistas a anticipar posibles tensiones en el mercado.

La consultora italiana Areté considera que la reducción de la cosecha mundial configura un escenario que podría generar presiones sobre la disponibilidad del producto y los precios internacionales. Desde el sector productor también se reconoce la posibilidad de ajustes, aunque sin prever movimientos bruscos.

José Miguel Olmeda, presidente de Procesados Saba Pistachios y miembro del Consejo Europeo de Pistacho, estima que podría producirse una evolución alcista de los precios en línea con la menor disponibilidad global.

Sin embargo, otros actores de la industria consideran que los inventarios acumulados en años previos ayudarán a suavizar el impacto de la caída productiva.

Juan Gallego, consejero delegado de Ibero Pistacho, señaló que las oscilaciones forman parte de la dinámica habitual del cultivo debido a la vecería —la alternancia natural entre años de alta y baja producción—, por lo que espera únicamente incrementos moderados en los precios.

España gana terreno en el mercado mundial

Mientras los principales productores enfrentan una campaña más débil, España mantiene una trayectoria expansiva. El país prevé alcanzar 11,500 toneladas de producción este año, frente a las 9,500 toneladas registradas en 2025.

El crecimiento está impulsado por la entrada en producción de nuevas plantaciones. Solo este año comenzarán a producir cerca de 7,000 hectáreas sembradas hace cinco o seis años. Castilla-La Mancha concentra la mayor parte de la superficie cultivada, con más de 69,000 hectáreas de las casi 90,000 existentes en todo el país.

Actualmente, España ocupa el quinto lugar entre los productores mundiales de pistacho, detrás de Estados Unidos, Irán, Turquía y Siria. Sin embargo, el sector considera posible ascender al tercer puesto en los próximos años si mantiene el ritmo de expansión.

Un cultivo con potencial de largo plazo

Las perspectivas de crecimiento no se limitan a la actual campaña. En Estados Unidos, la industria espera incrementar en alrededor de 40% su producción promedio durante las próximas dos campañas gracias a nuevas áreas productivas. Irán y Turquía también proyectan alcanzar las 300,000 toneladas en los próximos años mediante la expansión de sus cultivos.

En España, el optimismo es aún mayor. Representantes del sector estiman que la superficie cultivada podría superar las 230,000 hectáreas hacia 2040.

El auge del consumo como snack, ingrediente de repostería y chocolatería, así como su uso en productos cosméticos, continúa impulsando la demanda de un fruto seco que todavía muestra amplias oportunidades de crecimiento en los mercados internacionales.