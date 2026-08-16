Mindef indica que F.F.A.A. asumirán control perimétrico de penales. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
Mindef indica que F.F.A.A. asumirán control perimétrico de penales. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)
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, como el control externo de los penales y el refuerzo de la vigilancia fronteriza.

en las cárceles y se utilizarán drones para reforzar la vigilancia.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada. Hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del INPE”, indicó en RPP.

para impedir las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, afirmó que la legislación actual dificulta la captura y expulsión de extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilegales. Por ello, indicó que el Gobierno de Keiko Fujimori solicitará facultades legislativas para modificar las normas y acelerar los procedimientos.

Finalmente, informó que ya está listo un decreto de urgencia para mejorar la prevención ante el Fenómeno El Niño. La propuesta, precisó, permitiría que el Indeci entregue ayuda humanitaria directamente durante los primeros 15 días de una emergencia, con la opción de ampliar ese plazo por otros 15 días.

El ministro Rafael Belaúnde señaló que se emplearán equipos de escaneo y detectores de metales y otros para impedir las comunicaciones desde las cárceles. (Imagen: Andina)
El ministro Rafael Belaúnde señaló que se emplearán equipos de escaneo y detectores de metales y otros para impedir las comunicaciones desde las cárceles. (Imagen: Andina)

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