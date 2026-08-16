El ministro de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde Llosa, anunció que las Fuerzas Armadas (F.F.A.A.) asumirán funciones concretas contra la inseguridad, como el control externo de los penales y el refuerzo de la vigilancia fronteriza.

Belaúnde señaló que se instalarán sistemas de monitoreo permanente para bloquear las señales de celulares en las cárceles y se utilizarán drones para reforzar la vigilancia.

“Las Fuerzas Armadas no van a tener un rol, digamos, decorativo o estar acompañando a la Policía sin poder hacer nada. Hay cosas concretas que vamos a hacer, vamos a tomar control perimétrico de los penales, ahí vamos a tener un contingente para controlar el ingreso de todo, incluso el personal del INPE”, indicó en RPP.

El ministro agregó que se emplearán equipos de escaneo y detectores de metales, además de sistemas propios para impedir las comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, afirmó que la legislación actual dificulta la captura y expulsión de extranjeros indocumentados vinculados a actividades ilegales. Por ello, indicó que el Gobierno de Keiko Fujimori solicitará facultades legislativas para modificar las normas y acelerar los procedimientos.

Finalmente, informó que ya está listo un decreto de urgencia para mejorar la prevención ante el Fenómeno El Niño. La propuesta, precisó, permitiría que el Indeci entregue ayuda humanitaria directamente durante los primeros 15 días de una emergencia, con la opción de ampliar ese plazo por otros 15 días.