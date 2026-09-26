“La idea es aprovechar el capital europeo para traer utilidades acá y activar más fuertemente los proyectos de contenido locales”, comentó a Gestión Gabriel Bonilla, socio principal de Apus.

Gabriel Bonilla, socio principal de Apus.

El estudio, que este año cumple una década, comenzó como productora de contenido. Hoy tiene dos series propias en plataformas: “La Orquestita”, en Prime Video España, y “Papelucho”, en HBO Max Latinoamérica.

Además, produjo el largometraje “Nimuendajú”, seleccionado en el Festival de Annecy, y la web serie “Protegiendo los sueños del Sol”, para Cemento Sol. Ha participado en producciones como “Love, Death & Robots” y “Batman Azteca”, y en videoclips para artistas como Sia, Outkast y J Balvin.

Apus cuenta con más de 80 profesionales. Según Bonilla, este año el estudio está casi por duplicar la facturación del año anterior, debido a que ahora desarrolla proyectos más grandes y de mayor duración. “Al trabajar para franquicias más grandes, se necesita mayor cantidad de contenido y hay mejores presupuestos”, explicó.

La estrategia de Apus para crecer con Marvel

Marvel es actualmente su cliente más importante. El estudio suma tres proyectos con la compañía: “Today’s in Marvel History” (2024) y, este año, “It’s Jeff” y “Los Cuatro Fantásticos: Aventuras con H.E.R.B.I.E.”.

La primera de las dos más recientes, de seis episodios, se estrenó en julio en el canal de Marvel HQ en YouTube, y Bonilla espera que llegue a Disney+. La segunda se estrenó en septiembre en el mismo canal, con cinco episodios. Cada producción tomó unos seis meses. Junto con Disney, Marvel concentra la mayor parte de los ingresos del estudio.

El esquema de trabajo se da con Wild Comet, socio que asume la producción ejecutiva y los guiones, mientras Apus se encarga de la dirección y la producción. “Normalmente estas franquicias son dirigidas en Los Ángeles. Ahora están confiando en el talento local”, refirió Bonilla.

Las web series, precisó, funcionan como pilotos: si tienen buena respuesta, pueden derivar en más contenido para streaming. Sin embargo, descartó, por ahora, un largometraje con Marvel, pues la compañía no suele producir películas animadas.

Además de trabajar directamente con majors como Marvel, Disney, Warner Bros. Animation y Adult Swim, Apus presta servicios a otros estudios. En los últimos tres años ha atendido a unos 60 clientes, de los cuales alrededor de 20 están activos, casi todos del extranjero. “El mercado de Perú es básicamente publicitario. Nuestro core está enfocado en contenido”, indicó.

Apus cuenta con más de 80 profesionales.

Apus abrirá estudio en Barcelona y proyecta tres películas en seis años

La apertura del estudio de animación en Barcelona (España) está prevista para inicios del próximo año, en alianza con una productora independiente que ya tiene una oficina de 250 m2 en esa ciudad. Allí trabajarán entre cinco y diez personas fijas, con una base de freelancers, mientras que el grueso de la operación seguirá en Perú.

La inversión será reducida, pues Apus usará la logística de su socia. Lo que busca es acceder a fondos europeos para coproducciones, cumplir con la cuota europea que exigen muchas producciones de Europa y facturar desde allí. Esto último también le permitirá atender a clientes de videojuegos, ya que buena parte de los grandes estudios del sector opera desde Europa.

Entre los proyectos que podrían trabajarse desde Barcelona figuran un par de largometrajes en dupla con su socia y un servicio para un largometraje español.

Bonilla descartó abrir oficinas en otros países. “La mayoría del trabajo de animación se hace en remoto. Abrir más estudios sería sobrecostear la operación innecesariamente”, sostuvo.

En videojuegos, el estudio negocia con cinco potenciales clientes para producir tráilers. Para captar nuevos contratos, cuenta con agentes de ventas en Los Ángeles (EE.UU.) y Europa.

En el cine, Apus espera estrenar en un plazo de dos a tres años su segunda película, “Olivia y los Misterios”, además de un par de coproducciones minoritarias. En un horizonte de seis años, apunta a tener tres películas: una en la que será socio mayoritario, basada en una propiedad intelectual peruana que está en negociación, y dos como socio minoritario, con proyectos de Argentina y Uruguay.

Según Bonilla, los estudios peruanos de animación están consolidando una asociación gremial, y la activación de los cash rebates (reembolso en efectivo) en el país permitiría ofrecer precios más competitivos y ventajas fiscales a clientes extranjeros.