Junto con Disney, Marvel concentra la mayor parte de los ingresos del estudio Apus. (Foto: Apus)
Junto con Disney, Marvel concentra la mayor parte de los ingresos del estudio Apus. (Foto: Apus)
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Edgar Velito
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Apus, estudio peruano de animación 2D que presta servicios a compañías como Marvel y Disney y produce series propias para plataformas de streaming, prepara su ingreso a Europa. El objetivo no es replicar su operación fuera del país, sino apoyarse en un mercado con mayor acceso a financiamiento para impulsar la que mantiene en Lima.

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