Cartel de Paramount en Times Square, Nueva York. Fotógrafo: Michael Nagle/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Paramount Skydance Corp. habría llegado a un acuerdo con California y otros estados que habían presentado demandas para bloquear su propuesta de adquisición de Warner Bros. Discovery Inc., según una persona familiarizada con el asunto.

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