El lunes 21 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante expectativas de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva y pueda realizar nuevos ajustes de tasas de interés antes de finalizar el año.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.357. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.361 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 0.09% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.299 y se vende a S/ 3.379, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.245 a la compra y S/ 3.365 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Este lunes 21 de septiembre, el dólar inicia la semana con una posición relativamente firme en los mercados internacionales. La fortaleza del billete verde está vinculada a las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una postura monetaria restrictiva y pueda realizar nuevos ajustes de tasas de interés antes de finalizar el año.

El comportamiento del dólar ocurre en un contexto de elevada atención sobre las decisiones de los principales bancos centrales y la evolución de los precios de la energía. El petróleo Brent retrocedía durante la jornada, lo que contribuía a aliviar parcialmente las presiones inflacionarias sobre los mercados, aunque el crudo todavía se mantenía por encima de los US$ 100 por barril.

Además, los inversionistas siguen pendientes de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, así como de la evolución del conflicto en Medio Oriente, factores que podrían generar volatilidad en las monedas durante las próximas sesiones.