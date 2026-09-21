Irán es una nación clave de Medio Oriente por sus reservas de petróleo y gas natural.
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Agencia AFP
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El , advirtió el lunes que las aerolíneas iraníes no podrán operar a nivel mundial en dos días, debido a las sanciones impuestas por Washington en su esfuerzo por ahogar económicamente a Teherán.

El 23 de septiembre “todas las aerolíneas iraníes dejarán de operar en todo el mundo”, declaró Bessent a CNBC en una entrevista.

Si aterrizan, no se les podrá suministrar combustible, no se les podrán prestar servicios de aterrizaje, no se les podrán vender billetes”, y quien lo haga, añadió, “se quedará fuera del sistema del dólar”.

desde finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una amplia ofensiva en la que mataron al líder supremo de la república islámica y a altos mandos militares.

Irán respondió bloqueando el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el transporte de hidrocarburos, lo que provocó un fuerte aumento de los precios mundiales del petróleo.

A principios de este mes, Estados Unidos impuso sanciones a “todas las aerolíneas iraníes restantes” que aún no habían enfrentado ese tipo de penalizaciones.

Archivo: Un avión comercial Airbus A321 llega al Aeropuerto Internacional de Mehrabad durante la entrega del primer lote de aviones a la aerolínea estatal iraní Iran Air, en la capital, Teherán, el 12 de enero de 2017. (ATTA KENARE / AFP)
Archivo: Un avión comercial Airbus A321 llega al Aeropuerto Internacional de Mehrabad durante la entrega del primer lote de aviones a la aerolínea estatal iraní Iran Air, en la capital, Teherán, el 12 de enero de 2017. (ATTA KENARE / AFP)

El Departamento del Tesoro también apuntó contra otros actores que apoyan el sector de la aviación de Irán, incluidas empresas con sede fuera del país.

Bessent anunció previamente el “Día D económico” contra Irán, país al que prometió asfixiar financieramente.

Sus nuevos comentarios llegan un día después de que se reuniera con el vice primer ministro chino, He Lifeng, para un diálogo económico previo a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

China es uno de los principales socios económicos y respaldos diplomáticos de Irán.

El sector de la aviación iraní lleva mucho tiempo lidiando con sanciones, que han limitado su capacidad para adquirir aeronaves, repuestos y servicios de mantenimiento.

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