El edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington D. C. (EE. UU.), el viernes 23 de julio de 2021. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg.
El edificio de la Reserva Federal Marriner S. Eccles en Washington D. C. (EE. UU.), el viernes 23 de julio de 2021. Fotógrafa: Stefani Reynolds/Bloomberg.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los inversionistas deberían prepararse para el riesgo de que la Reserva Federal eleve su tasa de referencia por encima del 5%, según estrategas de Bank of America Corp.

TE PUEDE INTERESAR

Bitcoin repunta tras revés legislativo en EE.UU. y toca máximo de ocho meses
La disciplina y el compromiso de la Reserva Federal
Efecto Fed: acciones suben, Treasuries se recuperan y petróleo retrocede
Presidente de la Fed impulsa el dólar: el análisis del discurso de Warsh tras alza de tasas
Trump pide que tasas de interés bajen “rápidamente” tras alza de la Reserva Federal
Fed contempla otra subida de sus tasas de interés este año
Alza de tasas de la Fed impacta en acciones y bonos, ¿cómo reaccionó el mercado?
Fed sube su tasa de interés por primera vez desde 2023

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.