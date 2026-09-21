El mercado de tasas sigue subestimando hasta dónde llegará el ciclo de alzas de la Fed iniciado la semana pasada, según un equipo que incluye a Mark Cabana y Meghan Swiber , que recomendó a sus clientes posicionarse para un aumento de los rendimientos de los Treasuries a dos años.

Los swaps descuentan tres alzas adicionales de 25 puntos básicos, que llevarían la tasa efectiva de fondos federales a un rango de 4.5%-4.75%, mientras BofA ve la posibilidad de que las tasas a un día vuelvan a los máximos del ciclo de 2022-2023, cuando alcanzaron el 5.5%.

La previsión de BofA de que los rendimientos a dos años subirán al 5% este año, desde alrededor del 4.7% el viernes, se aparta del consenso. El equipo del banco señaló que los comentarios del presidente Kevin Warsh de que el alza de tasas del miércoles eliminó una “dosis de estímulo” sugieren que las autoridades todavía no consideran que la política monetaria esté frenando la economía estadounidense.

“Una Fed que no considera restrictiva su política probablemente seguirá subiendo las tasas hasta que las condiciones financieras se vuelvan restrictivas, lo que refuerza nuestra convicción de que la curva de rendimientos se aplanará”, señalaron los estrategas en un informe. Además de sus nuevas proyecciones, recomiendan a sus clientes tomar posiciones cortas en Treasuries a dos años, con un objetivo de rendimiento del 5.25%, cerca del máximo de 2023.

BofA prevé que los rendimientos a corto plazo regresen al 5% | Analistas dicen que el mercado subestima el alcance del ciclo de alzas de la Fed

Aunque Warsh actuó con cautela al no comprometerse con ningún movimiento futuro, reafirmó su insatisfacción con la trayectoria de la inflación y enfatizó el compromiso del banco central con la estabilidad de precios. La curva de rendimientos de Estados Unidos se ha aplanado en las últimas sesiones y los rendimientos de los vencimientos más cortos han subido más rápidamente que los de los bonos a mayor plazo, mientras los operadores aumentaban sus apuestas por nuevas alzas de la Fed.

Los estrategas, responsables de cubrir el mercado de bonos e identificar oportunidades de inversión para sus clientes, forman un grupo separado de los economistas de BofA que se concentran en el banco central. En un informe publicado el miércoles, el economista para EE.UU. de BofA, Aditya Bhave, señaló que su equipo mantiene su previsión de dos alzas adicionales este año, en octubre y diciembre, y que no se prevé ningún movimiento para 2027.

Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de EE.UU., durante una conferencia de prensa tras una reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en Washington D. C., Estados Unidos, el miércoles 16 de septiembre de 2026. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés en un cuarto de punto porcentual y proyectó una subida adicional para más adelante este año; se trata de medidas destinadas a contener la inflación que pondrán a prueba la relación del presidente Kevin Warsh con el presidente Donald Trump.

Los estrategas de BofA destacaron el más reciente resumen de las proyecciones económicas de la Fed, que mostró que las autoridades ven riesgos al alza para la inflación mucho mayores que para el desempleo. También citaron una estimación basada en la regla de Taylor —una fórmula ampliamente utilizada que sugiere una tasa de política monetaria en función de cuánto se desvían la inflación y la producción económica de sus niveles objetivo—, que indica que la tasa de fondos federales debería situarse en torno al 5.3%.

“Marcos sencillos sugieren que la tasa de fondos federales debería ser superior al 5%”, señalaron. “Aunque los rendimientos de corto plazo pueden seguir subiendo, esperamos una transmisión más limitada hacia los vencimientos más largos”, y prevén que el rendimiento a 10 años termine el año en el 5%, cerca del nivel en el que cotizaba el lunes.