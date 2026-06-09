Una sucursal de Bank of America en Nueva York, EE.UU., el jueves 10 de julio de 2025. Fotógrafo: Gabby Jones/Bloomberg
Una sucursal de Bank of America en Nueva York, EE.UU., el jueves 10 de julio de 2025. Fotógrafo: Gabby Jones/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Los inversionistas deberían actuar con cautela frente a las acciones de Estados Unidos, ya que un número creciente de indicadores apunta a que Wall Street podría estar acercándose a un máximo, según Bank of America Securities.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.