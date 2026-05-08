Se espera que la Copa Mundial de 2026 sea la más lucrativa de la historia.
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Agencia Bloomberg
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Francia ganará la Copa Mundial de la FIFA de este año y conseguirá su tercer título al vencer a España en la final, predijeron analistas de Bank of America Corp.

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