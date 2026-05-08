El delantero de Les Bleus Kylian Mbappé será el máximo goleador y el español Lamine Yamal será nombrado jugador del torneo, según un sondeo a 65 encuestados del departamento de Global Research de BofA.

Argentina y Brasil obtuvieron la siguiente mayor cantidad de votos para el primer lugar, mientras Japón, Noruega y Marruecos fueron mencionados con mayor frecuencia como posibles sorpresas.

El delantero francés Kylian Mbappé se ajusta la mascarilla durante una sesión de entrenamiento del MD-1 en el estadio de Leipzig el 20 de junio de 2024, víspera del partido de la fase de grupos D de la UEFA Euro 2024 contra los Países Bajos. (Foto de FRANCK FIFE / AFP)

Se espera que la Copa Mundial de 2026 sea la más lucrativa de la historia. Los ingresos totales del ciclo de cuatro años entre 2023 y 2026 aumentarán casi un 50% hasta US$ 11,000 millones desde los US$ 7,600 millones generados por el Mundial de 2022 en Catar, dijo BofA, citando informes presupuestarios de la FIFA.

El torneo podría sumar hasta US$ 40,900 millones al producto bruto interno global, según una estimación de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio.

Los bancos tienen un historial irregular al utilizar diversos modelos para predecir el resultado de eventos deportivos como la Copa Mundial. En 2022, la firma londinense Panmure Liberum predijo correctamente que Argentina ganaría, aunque se equivocó al elegir a Inglaterra para llegar a la final, en lugar de Francia, que derrotó a los Three Lions en cuartos de final.

Cuatro años antes, Goldman Sachs Group Inc. utilizó minería de datos, aprendizaje automático y econometría para ejecutar un millón de simulaciones que finalmente resultaron erróneas: proyectó a Brasil por delante del eventual campeón Francia y falló completamente con el subcampeón, Croacia.

Ese año, Nomura Holdings Inc. fue la única de seis instituciones financieras en acertar al campeón, utilizando predicciones basadas en el valor de los jugadores, el impulso del rendimiento del equipo y los logros históricos. Aun así, el banco japonés no acertó ninguno de los otros tres equipos que llegaron a semifinales.

La edición de este año podría ser aún más difícil de predecir, ya que un récord de 48 países disputará 104 partidos. En lo que BofA calificó como el mayor evento deportivo jamás organizado, 16 ciudades en Estados Unidos, México y Canadá recibirán a unos 6.5 millones de aficionados entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Pero a pocas semanas del inicio, los hoteleros están cada vez más preocupados por la falta de un repunte en la actividad debido al evento. En un comunicado el mes pasado, la US Travel Association expresó su inquietud de que opositores a políticas del gobierno de Trump —incluidas tasas de visa más altas y una mayor revisión de redes sociales— estén impulsando lo que calificó como una campaña para desalentar los viajes al Mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió el martes el precio de las entradas para los partidos del Mundial tras las críticas de aficionados y legisladores de Estados Unidos por los altos costos.