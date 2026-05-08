Las acciones de Estados Unidos y el oro se encaminan a un cuarto año de ganancias de dos dígitos, avances tan excepcionales que han tenido pocos precedentes en la historia, según estrategas de Bank of America Corp.

El S&P 500 se perfila para una ganancia anualizada de 20%, mientras que el oro apunta a un alza de 30%, dijo el equipo liderado por Michael Hartnett.

En el caso de las acciones, avances prolongados de esta magnitud solo se observaron durante la Segunda Guerra Mundial, el período de paz que siguió algunos años después de ese conflicto y en la burbuja de 1995-1999, señalaron.

Las rachas prolongadas del oro ocurrieron durante la estanflación de la década de 1970.

Las sólidas alzas de las acciones en Estados Unidos en los últimos años han sido impulsadas principalmente por empresas de megacapitalización y tecnológicas.

El impulso más reciente derivado del frenesí de gasto en inteligencia artificial ha elevado el mercado estadounidense en un avance muy concentrado, impulsado por solo un puñado de acciones. Ahora, otras áreas han comenzado a registrar ganancias más fuertes.

Michael Hartnett, estratega jefe de inversiones de Bank of America Corp., durante una entrevista con Bloomberg Television en la Cumbre Global de Inversores de Bank of America en París, Francia, el jueves 19 de marzo de 2026.

Para Hartnett y su equipo, las acciones de pequeña capitalización, los mercados emergentes y las materias primas están “disfrutando de puntos de inflexión estructurales alcistas” gracias a la resiliencia de la economía de Estados Unidos.

Los pronósticos de consenso ahora prevén que la economía estadounidense se expanda 5.5% nominal este año, con un crecimiento de ganancias de 20%.

Acciones de EE.UU. registran una racha ganadora inusual | S&P 500 rumbo a racha de cuatro años seguidos de ganancias de dos dígitos

El equipo de BofA señaló a las acciones de materiales como las próximas grandes ganadoras. Aunque este sector representa solo 2% del S&P 500, cerca de mínimos de 30 años, esto está por cambiar.

Una competencia geopolítica por recursos, el aumento del gasto militar, el auge del gasto en inteligencia artificial y los esfuerzos por abordar la escasez de vivienda deberían convertir a los materiales en “el nuevo protagonista alcista”, indicaron.