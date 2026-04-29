A Bank of America branch in New York.
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Agencia Bloomberg
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Bank of America Corp. prevé que mayo será el mes más activo desde la pandemia de Covid-19 para las ventas de bonos corporativos con grado de inversión en Estados Unidos, a medida que las empresas se apresuran a captar capital antes de que el alza de los precios del petróleo y la fortaleza de la economía estadounidense encarezcan los costos de financiamiento.

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