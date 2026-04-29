Se espera que se coloquen alrededor de US$ 190,000 millones en bonos de alta calidad el próximo mes, un aumento de unos US$ 15,000 millones frente a abril, escribieron en un informe los estrategas Yuri Seliger y Sohyun Marie Lee.

Esto probablemente estará impulsado por financiamiento para hiperescaladores, fusiones y adquisiciones y centros de datos, señaló BofA, con la posibilidad de que gran parte de la emisión se anticipe por si suben los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que presionaría a la baja los precios de los bonos.

“Los emisores podrían querer adelantarse a costos de financiamiento potencialmente aún más altos”, dijeron los estrategas. “Esto funciona, ya que el aumento de los rendimientos también genera la fuerte demanda de los inversionistas necesaria para absorber la oferta”.

El desempeño neto de los nuevos bonos se ha ajustado en promedio a 2.8 puntos básicos en abril desde 7.3 puntos básicos en marzo, señaló BofA, lo que indica una mayor demanda por la deuda.

El lunes, una docena de empresas, desde Intel Corp. hasta Walmart Inc. y American Airlines Group Inc., inundaron el mercado primario, colocando más de US$ 24,000 millones en notas, cerca del extremo superior del rango previsto de entre US$ 20,000 millones y US$ 25,000 millones para toda la semana. Las operaciones tuvieron buen desempeño, y los emisores pagaron en concesiones cerca de un punto básico en promedio en transacciones que estuvieron sobresuscritas 4,4 veces.

Durante el resto de este año, BofA anticipa que unos US$65.000 millones en nueva emisión provendrán solo de hiperescaladores. Mientras tanto, la emisión de bonos de alta calidad destinada a financiar la construcción de centros de datos alcanzó US$22.000 millones en abril, y el financiamiento para acuerdos de fusiones y adquisiciones aumentó más de 50% frente al mismo período del año pasado.

De hecho, BofA prevé que la emisión de bonos con grado de inversión se desacelerará en la segunda mitad de este año como resultado de que las empresas adelanten tantas ventas de deuda en la primera mitad.

Un récord de US$767.000 millones fue colocado en los primeros cuatro meses de 2026, un alza de 25% frente al mismo período de 2025 y 7% por encima del récord previo establecido durante la pandemia de Covid-19, indicó el banco el viernes. Y abril se encamina a alcanzar US$175.000 millones en colocaciones, el nivel más alto para ese mes desde 2020, según BofA.