Demanda. Masa de personas en edad de jubilación empieza a crecer en el país. (Foto: Freepik)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las primas de los seguros de vida y rentas vitalicias privadas crecerán más aceleradamente en los próximos meses, estima Intercorp Financial Services (IFS).

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