Los montos de ambas pólizas crecen a mayor ritmo, pues, pese a tener un menor número de clientes, sus primas promedio son mucho más elevadas que, por ejemplo, en productos de bancaseguros, según Gonzalo Basadre, CEO de Interseguro.

“Por lo tanto, lo que debemos esperar para los próximos meses es que las primas crezcan muy rápidamente”, estimó.

Jubilación

La masa de personas en edad de jubilación está empezando a aumentar en el país, lo que puede elevar la demanda de productos asociados al retiro, como renta vitalicia y seguros de vida. Estos últimos suelen incluir componentes de ahorro y requieren procesos de venta más largos, pues se contratan a 10, 15 o hasta 20 años.

Perú es uno de los países con menor cobertura de seguros en la región, pues representan aproximadamente el 2% del PBI, por lo que aún estos productos de protección tienen mucho espacio para crecer.

A abril, las primas de vida crecieron a tasa de 18% interanual, mientras que los seguros del Sistema Privado de Pensiones aumentaron 10%, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Interseguro cerró marzo del 2025 con 3.2 millones de clientes en seguros, cifra que, un año después, ascendió a 3.3 millones. (Foto: Andina)

Bancaseguros

Otro factor relevante en el desempeño esperado para las primas de vida es el crecimiento de la bancaseguros. A través de canales bancarios, las entidades financieras están ofreciendo microseguros y pólizas complementarias mediante cajeros automáticos, pagos digitales o ventas cruzadas, detallaron especialistas del sector.

Interseguro cerró marzo del 2025 con 3.2 millones de clientes en seguros, cifra que, un año después, ascendió a 3.3 millones. Asimismo, enfatizó que el avance más relevante se observa en el valor promedio de las pólizas contratadas.

Según Basadre, una gran parte de los asegurados proviene del canal de bancaseguros, que tiene millones de usuarios pero con primas individuales reducidas.

Con esa composición de la cartera, el crecimiento del negocio se refleja principalmente en el aumento de ingresos por primas y no necesariamente en el número total de asegurados, manifestó.

Ingresos

La empresa mostró un crecimiento de ingresos del 18% a marzo, impulsado por mejores resultados de seguros de vida y rentas vitalicias.

Así, los seguros de vida individuales se mantienen como una prioridad estratégica para la compañía, por su alta rentabilidad y aún baja penetración en el mercado peruano.

En tal sentido, Basadre indicó que la aseguradora seguirá fortaleciendo sus canales tradicionales de distribución, al tiempo que ampliará los mecanismos de comercialización y adecuará su oferta para llegar a segmentos aún poco atendidos.

Impacto. IFS sostuvo, durante la primera conversación del año con inversionistas, que su resultado se afectó por la mayor inflación. Si se excluye este impacto, la rentabilidad de la cartera de inversiones del grupo financiero habría sido del 6.3%.