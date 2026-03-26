Las compañías de seguro advierten una reducción de plazos en los contratos de renta particular y un incremento en los montos invertidos, que apuntarían a un cambio en la forma en que los clientes perciben estos productos, menos asociados exclusivamente al retiro y cada vez más integrados dentro de una estrategia financiera.

“Se observa una ligera reducción en los plazos contratados, que han pasado de horizontes cercanos a los 10 años a periodos de siete años o incluso menores”, señaló Pacífico Seguros a Gestión.

Este ajuste, para la aseguradora, es reflejo de un cambio en el perfil del cliente, que ya no necesariamente prioriza estos productos como una herramienta orientada a la jubilación.

Al cierre del 2025, las primas de este seguro sumaron S/ 3,872 millones, cifra casi 60% superior a los S/ 2,422 millones registrados en el año previo, según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Al cierre del 2025, las primas de renta particular sumaron S/ 3,872 millones, según la SBS. (Foto: iStock)

Jose Bazo, gerente general de Vivir Seguros, coincide en comentar que el nuevo usuario parece inclinarse por una lógica más flexible y de mediano plazo, vinculada a objetivos de planificación financiera más inmediatos.

“Mientras que en años anteriores predominaban contratos de 10 a 15 años, actualmente los usuarios optan por periodos de entre tres y siete años, en línea con un entorno económico más incierto”, manifestó el gerente.

La renta particular es un seguro que permite obtener un retorno fijo en un periodo determinado a cambio de una prima inicial. Según los especialistas, está dejando de apuntar solo a fines previsionales y gana terreno como alternativa de inversión frente a la volatilidad de otros instrumentos financieros.

Actualmente, los usuarios de renta particular optan por periodos de entre tres y siete años. | Crédito: Imagen de Nattanan Kanchanaprat en Pixabay

Perfil

Un segmento importante de los usuarios proviene del sistema privado de pensiones, tras retirar sus fondos al momento de la jubilación, indica Bazo. A ellos se suman personas con excedentes de liquidez que buscan alternativas más predecibles para resguardar su capital, agrega.

En ambos casos, menciona que son clientes que buscan alternativas para colocar su dinero, pero sin comprometerlo por largos periodos, debido a la volatilidad de los mercados.

En ese contexto, el perfil predominante corresponde a personas de entre 40 y 65 años, y el ticket promedio en el mercado oscila entre S/ 300,000 y S/ 400,000, precisó.

Pacífico indicó que, en los últimos meses, se ha registrado un incremento en el monto promedio dentro de este rango, lo que evidenciaría una mayor participación de clientes de alto patrimonio o una mayor disposición a destinar recursos hacia este tipo de instrumentos. En su caso, el ticket promedio en rentas particulares se ubica entre los US$ 100,000 y US$ 200,000.