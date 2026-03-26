El ticket promedio en rentas particulares se ubica entre los US$ 100,000 y US$ 200,000, según Pacífico Seguros. (Foto: GEC)
El ticket promedio en rentas particulares se ubica entre los US$ 100,000 y US$ 200,000, según Pacífico Seguros. (Foto: GEC)
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El mercado de seguros muestra dinamismo en términos de crecimiento, a la par de un ajuste en su uso, lo que implica un cambio relevante en la preferencia de los usuarios, ¿qué revelan las cifras?

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