Las AFP deberán tomar diferentes acciones cuando identifiquen el fallecimiento de un afiliado, según propone la SBS. (Foto: Andina)
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Guillermo Westreicher Herrera
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Recientemente, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hizo una propuesta normativa con el fin de que los beneficiarios de los afiliados fallecidos puedan acceder oportunamente a fondos previsionales, ¿cuánto les corresponde?

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