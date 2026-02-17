Según Credicorp, los retiros recientes de los afiliados al sistema de pensiones ya alcanzan los S/ 25,000 millones. No obstante, esta cifra aún no supera los S/ 31,000 millones que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) estimó que saldrían con el octavo retiro.

Alejandro Pérez-Reyes, COO del holding financiero comentó recientemente que, del total liberado, el BCP ha captado un poco más de S/ 11,000 millones, empero, los desembolsos seguirán hasta marzo.

“El efecto en la economía depende de cuánto se destine al consumo, pero sin duda ayuda al PBI. Tenemos un cálculo que, de nuevo, deben comprender que no necesariamente todo se destinará al consumo, pero sería de alrededor del 0.4% de impacto en el PBI potencialmente si todo se destinara al consumo”, mencionó.

En términos generales, señaló, los efectos de corto plazo se consideran positivos o, al menos, no adversos.

Incluso podría registrarse una ligera reducción en el costo de riesgo en ciertos segmentos, particularmente en clientes de clase media y alta, dijo.

“Pese a ello, persisten preocupaciones sobre las consecuencias estructurales a largo plazo para el sistema previsional y la economía peruana”, alertó.

Arturo García, docente de Esan, señaló que muchos afiliados desembolsaron sus fondos con el objetivo de rentabilizarlos mediante otras alternativas.

Pero, los fondos de pensiones han mostrado un buen desempeño en el último año, por lo que también pudieron haber sumado mucho a sus ahorros, agregó.

Si bien aún no terminan el proceso de abono a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones, en el Congreso ya se presentó un nuevo proyecto de ley que propone una novena liberación de aportes de las AFP.

La iniciativa plantea permitir a los afiliados retirar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22,000, en un contexto “marcado por el incremento del costo de vida y la desaceleración económica”.