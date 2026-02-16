En paralelo, la Bolsa de Valores de Lima ha experimentado un aumento significativo en los volúmenes negociados, refiere Credicorp Capital SAB. se ha convertido en uno de los principales motores del dinamismo bursátil, especialmente en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Piura, Arequipa y Tacna, que hoy concentran una parte relevante de la nueva demanda por productos de inversión, destacó el especialista.

Sostuvo que uno de los cambios más relevantes en el mercado se ha dado fuera de la capital. Desde 2021 y 2022, la apertura de oficinas presenciales en distintas provincias permitió identificar una demanda creciente por servicios bursátiles, indicó.

Según Guzmán, cada vez más inversionistas de regiones muestran un mayor nivel de conocimiento e interés por el mercado de valores, rompiendo el mito de que la sofisticación financiera es exclusiva de Lima. En este contexto, dijo, el inversionista retail ha ganado protagonismo, no solo por su número, sino por su participación más activa y estructurada.

Explicó que este crecimiento ha sido acompañado por una estrategia que combina tecnología —a través de plataformas de e-trading— con asesoría personalizada.

La presencia de asesores en plazas regionales ha facilitado que los clientes comprendan mejor su perfil de inversión, definan su tolerancia al riesgo y adopten estrategias de largo plazo, reduciendo decisiones impulsivas frente a la volatilidad del mercado, comentó.

Desempeño

En paralelo, la Bolsa de Valores de Lima ha experimentado un aumento significativo en los volúmenes negociados, impulsado tanto por renta variable local como por valores extranjeros listados en el mercado peruano, precisó.

Actualmente, puso énfasis en que hay más de 300 activos internacionales, principalmente ETFs y acciones de Estados Unidos, disponibles para los inversionistas locales, lo que ha ampliado las alternativas de diversificación y eficiencia para el portafolio del cliente retail.

Guzmán destacó que los ETFs se han convertido en una herramienta clave para este segmento retail, al permitir exposición a distintos activos de manera sencilla y a menor costo.

“Cada vez van a tomar más relevancia en nuestro medio”, señaló, en línea con el mayor interés de los inversionistas individuales por productos más accesibles y diversificados.

Guzmán explicó que el buen desempeño de Credicorp Capital SAB en el 2025, reflejado en la obtención de cinco premios ConaXion, otorgados por nuam, responde en gran medida a la confianza de una base de clientes sólida, así como al trabajo de un equipo de asesores bursátiles con presencia a nivel nacional.

“Estamos tratando de estar siempre cerca de los clientes”, afirmó, subrayando la importancia de combinar plataformas tecnológicas con atención presencial.

El ejecutivo también mostró una visión optimista sobre el futuro del mercado de capitales peruano, respaldada por mejores indicadores económicos, mayor estabilidad regional y un entorno más promercado.

Con este escenario, el crecimiento del inversionista retail en provincias se perfila como un factor estructural que seguirá impulsando la profundidad y el dinamismo del mercado bursátil en los próximos años, prevé.