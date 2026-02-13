A poco de haberse desembolsado el octavo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones, en el Congreso ya se presentó un nuevo proyecto de ley que propone una novena liberación de aportes de las AFP. La iniciativa plantea permitir a los afiliados retirar hasta 4 UIT, equivalentes a S/ 22.000, en un contexto “marcado por el incremento del costo de vida y la desaceleración económica”.

La propuesta fue presentada por el congresista Américo Gonza, de la bancada de Perú Libre, y mantiene la lógica de los retiros anteriores: otorgar liquidez inmediata a los ciudadanos para enfrentar dificultades económicas. El proyecto sostiene que los efectos de la recesión registrada en 2023, sumados a un entorno de crecimiento moderado en los años siguientes, han afectado el poder adquisitivo de los hogares, lo que justificaría una nueva liberación de fondos previsionales.

Según el texto legislativo, el objetivo principal es aliviar la situación económica de los afiliados, permitiéndoles disponer de sus ahorros para cubrir gastos urgentes. En esa línea, también se argumenta que, pese a las rentabilidades reportadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), los aportantes no han visto resultados favorables en sus cuentas individuales.

El proyecto señala que, entre febrero de 2022 y 2024, la rentabilidad nominal anualizada de los fondos habría oscilado entre -0.02% y -1.77%, lo que evidenciaría -según el planteamiento- una brecha entre los resultados de las administradoras y los rendimientos obtenidos por los afiliados.

Devolución total para herederos

Además del retiro extraordinario, la iniciativa incorpora un nuevo componente: la devolución íntegra de los fondos a los herederos en caso de fallecimiento del afiliado. De aprobarse la norma, las AFP tendrían la obligación de entregar la totalidad del capital acumulado, junto con las ganancias generadas hasta ese momento, a los familiares directos o beneficiarios legales.

El proyecto precisa que este reembolso se efectuaría tras la presentación de una solicitud formal, la cual podría realizarse en cualquier momento del año, sin restricciones. Con ello, se busca garantizar que los aportes no se pierdan y puedan ser transferidos a los beneficiarios correspondientes.

La propuesta deberá ser evaluada en las comisiones del Congreso antes de su eventual debate en el pleno, en medio de un escenario en el que los retiros de fondos previsionales continúan generando debate sobre su impacto en las pensiones futuras y la sostenibilidad del sistema.