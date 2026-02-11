En la conferencia del 19 de diciembre sobre el Reporte de Inflación 2025, el más brillante economista de las últimas dos décadas y presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, habló sobre cómo debe ser el sistema de pensiones para lograr el bienestar común de los ciudadanos: obligatorio y en cuentas individuales.

Las directas y sensatas palabras del referido ilustre intelectual, que cree que el crecimiento sostenible solo es posible con estabilidad, reglas claras y decisiones técnicas, no políticas, nos señalan el camino que debemos seguir para construir país, con beneficios tangibles en el presente y futuro.

Por ello, recordó que los sucesivos retiros de ahorros para la jubilación son contrarios, precisamente, a la idea de lograr tener un sistema previsional sólido, que permita invertir en diversos proyectos para cerrar brechas entre todos los peruanos.

También señaló que el aporte de los trabajadores debe ser obligatorio, debido a que la experiencia internacional demuestra que los pocos esquemas voluntarios que existen fracasan porque la gente no ahorra para su vejez.

“Realmente, estamos matando al sistema de pensiones y no hay país que pueda salir adelante sin un sistema de pensiones. Uno puede destrozarlo, pero debe haber un sustituto. Y creo que cualquier sustituto debe tener los elementos que ya tenía: obligatorio y en cuentas individuales”, sostuvo.

Igualmente, explicó que el cambio demográfico hace inviable que los aportes de las nuevas generaciones sostengan a una población cada vez más envejecida, por lo que los sistemas de reparto (donde los aportes van a una bolsa común) ya no son de preferencia de las personas.

“¿Es mejor un sistema de reparto o uno de cuentas individuales? La mayor parte de la gente quiere que sea en cuentas individuales. Ya después puedes discutir el manejo. Eso ya es otra cosa, pero lo esencial es que sea obligatorio y en cuentas individuales”, remarcó.

La visión de Velarde, quien sobresale notablemente porque controla la inflación en beneficio de los más pobres, promueve las finanzas públicas responsables (sin gasto desordenado) y defiende la autonomía y confianza de las instituciones económicas para atraer la inversión y sostener el crecimiento, debe ser tomada en cuenta para consolidar nuestro sistema previsional.

Lo afirma el economista más importante y exitoso de nuestros tiempos. Ahora se requiere llegar, con urgencia, a los consensos necesarios porque la ruta es clara.