Desde la empresa, contribuyamos con la democracia. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT)
Elena Conterno
Es sabido que nuestra democracia es frágil. Según Latinobarómetro, menos de la mitad de los peruanos prefiere la democracia frente a otras formas de gobierno. Esto no solo se debe a la falta de idoneidad de nuestras autoridades, sino también a una ciudadanía desencantada y poco informada. En este contexto, las empresas pueden desempeñar un papel importante en la construcción de democracia, fomentando una ciudadanía responsable, sobre todo en un año electoral.

