El candidato, abogado y periodista de profesión, también propone una componente importante de privatización en las unidades de negocios de Petroperú y para cerrar la brecha de acceso al agua potable.

El Perú crece un 3%, pero varios reniegan de un entrampamiento. ¿También lo cree?

Sí. Nunca hemos tenido unos términos de intercambio tan favorables. Y ese crecimiento ha sido básicamente gracias al BCRP, no al Gobierno ni mucho menos a este Congreso irresponsable que, en el último año y medio, aprobó iniciativas de gasto que lo convierten en el peor de la historia del Perú.

¿Cuánto sumó este Congreso al deterioro de las finanzas?

Lo peor que deja este Congreso es el daño a la política fiscal, [también explicado] en la debilidad de los sucesivos gobiernos que han sido sus rehenes, que no han observado y no han presentado acciones de inconstitucionalidad.

¿Podría dar las garantías de que los eventuales legisladores de su partido tendrán claro que no tienen iniciativa de gasto?

No puedo dar la garantía de nada sobre lo que pueden hacer otras personas. Sí de lo que yo puedo hacer . Como Presidente, no voy a ser rehén del Congreso, no voy a pasar esas leyes ni las voy a firmar con tanta facilidad. Es más, nosotros vamos a ir al choque con el Congreso desde el primer día.

Para salir del entrampamiento, ¿cuáles son las aristas claves que propone?

Una es la reforma tributaria para simplificar el sistema, ampliar la base y aumentar la recaudación a través de la reducción y la eliminación de impuestos. Eliminaremos alrededor de 35 impuestos antitécnicos y reduciremos el Impuesto a la Renta de casi 30% a un 25% . En el IGV [de 18%], devolveremos un punto porcentual a las personas que adquieran productos en establecimientos formales.

¿Podría mencionarme algunos de estos impuestos que se eliminarán?

El ITF, por ejemplo, no solamente es antitécnico, sino inconstitucional, pues atenta contra el secreto bancario. El impuesto a las transacciones bursátiles es otro que frena el acceso a los mercados de valores. Otro antitécnico es el impuesto a los influencers . Le decimos antitécnico al que su costo de recaudación es mayor a lo recaudado.

¿Los servicios digitales, Netflix, etc, están en el radar?

Puede ser también. Sería una evaluación. Otro impuesto que me gustaría mencionar son los que fomentan la corrupción. Por ejemplo, si tú eres una persona natural y vendes tu departamento, pagas un 5% de IR. Pero si eres una empresa, pagas 30%. Eso genera el “pitufeo”, la opacidad.

El candidato Carlos Espá detalla las aristas económicas de su plan de Gobierno. | FOTOS: GIANCARLO AVILA / @PHOTO.GEC

¿Con estos menores impuestos cómo subirá la recaudación?

Algunas personas me han dicho que se va a reducir y no. Está demostrado internacionalmente que cuando tú reduces moderadamente los tributos, aumenta la recaudación. Disminuye la elusión, la evasión y aumenta la recaudación.

Sobre el sector minero, es uno que tiene de las mayores cargas impositivas. ¿Se reduciría?

Lo que planteamos, en general, es bajar del 30% al 25%. La gente dice “el nivel de otros países es un poquito más o menos”: sí, pero la diferencia es que el Estado peruano no proporciona la seguridad, infraestructura, etc, que debería para que puedan invertir tranquilamente. Hay una serie de cosas que el Estado hace muy mal o no hace, pero pretende mantener tasas de impositivas según estándares internacionales.

¿Qué opinión le merece el actuar de la Sunat? En los últimos meses, desde el Gobierno se apuntaba a una fiscalización más severa...

Nosotros planteamos lo contrario. Consideramos que la Sunat y el Indecopi se han convertido en elementos que estrangulan y atentan contra la iniciativa privada en el Perú , en todos los tamaños de empresas. Cuando la Sunat va a una bodega que mueve alrededor de S/ 3,000 y la multa con S/ 5.000, destruye valor. El Estado no solamente no lo crea, sino que lo distribuye muy mal y ahora también lo destruye, cierra negocios.

El Estado es el que se tiene que adaptar a la sociedad. Por eso, también planteamos la eliminación de la ATU con sus multas desquiciadas, papeletas abusivas; y también de la Sunedu.

¿Qué cambio sustancial se haría para materializar este cambio?

Para empezar con las multas, planteo que no estén ligadas a la UIT, que todos los años se reajusta . El sistema tributario peruano se ha ido pervirtiendo. Como la mayoría de la población económicamente activa es informal y el Estado no encuentra otra forma de sacarle más dinero a través de los tributos, ha encontrado una forma pervertida de hacerlo a través de las multas.

Otro de los temas en coyuntura es Petroperú, ahora dividiéndose en unidades operativas...

Petroperú tiene varias unidades de negocio. El Oleoducto Norperuano, una infraestructura totalmente obsoleta, hay que privatizarla o liquidarla. Sobre todos los edificios de Petroperú, en San Isidro, los clubes sociales, tienen que ser privatizados.

Sin embargo, sobre la Refinería de Talara hay un tema especial. Planteo ahí una cláusula dorada que debe reservarse el Estado peruano y debe buscarse, de manera imaginativa, joint ventures o figuras de concesión , pero evitar una privatización directa por el peligro de un monopolio energético en el Perú. Entregarle a una empresa china esta refinería me parecería muy peligroso. Yo no estaría dispuesto a hacerlo.

Sobre el Reinfo y la dinámica del sector, ¿qué proponen?

Planteamos que, ante la minería criminal, el Estado tiene que aplicar todo el peso de la ley. En la ilegal, que está por ejemplo en Madre de Dios, también la posición debe ser muy firme en contra.

En la informal, donde tienen hasta 120 camiones y volquetes, debe diferenciarse de la ancestral, artesanal, que concentra el 80% de los mineros informales. En esta última se tienen que hacer todos los esfuerzos habidos y por haber para lograr un mecanismo de formalización.

¿Entiendo que descarta prórrogas?

Tenemos que juntarnos con los gremios, mineros informales, artesanales y desde el Gobierno lograr una ley y un nuevo esquema legal que permita la formalización. Estamos en total desacuerdo con años de prórroga del Reinfo .

En cartera son varios los grandes proyectos de inversión que no avanzan. ¿Cómo se materializarían en su gestión?

El capítulo número uno de nuestro plan de gobierno está titulado cómo secar el pozo de la corrupción. Uno de los pilares es eliminar trámites, licencias, autorizaciones, exoneraciones de privilegios. Todo lo que podamos eliminar y desregular lo haremos . Le pediría a cada uno de mis ministros, por lo menos, la eliminación de una regulación diaria.

Hablando de este tema, en su plan propone reducir de 19 ministerios a entre cinco o siete superministerios. Adelánteme los movimientos, por favor.

Planteamos un Ministerio de Infraestructura (Minfra) o de obras públicas que absorba toda la parte de infraestructura de los diferentes ministerios. Luego, estaría el Ministerio de Capital Social, con todos los programas desperdiciados en el Ministerio de Educación (Minedu). También planteamos que el de Cultura pase al Minedu.

Espá promovería la privatización de varias unidades de negocio de la petrolera estatal. (Imagen: Andina)

¿De Economía se mantiene?

Sí, claro.

En Gestión revisamos esta arista con todos los planes y varios apuntan a un Minfra. Pero los expertos observan un riesgo de corrupción al centralizar un gran presupuesto público. ¿Qué candados pondrían?

No estoy de acuerdo con ese análisis. En nuestro caso, planteamos un zar anticorrupción con gobierno digital, inteligencia artificial, que la evitará, en primer lugar, en el Poder Ejecutivo y con rendición de cuentas.

Para el desarrollo de obras, ¿comparte la idea de que no todos tendrán que realizarse con dinero del Estado por el debilitamiento de las finanzas? ¿Qué vía usaría?

Primero, planteamos cerrar la brecha del acceso al agua potable quebrando el monopolio del Estado en el agua . No significa que vamos a privatizar. Esto no es solo con Sedapal, sino con las casi 50 EPS a nivel nacional. Con la participación de la competencia de la empresa privada, serán los pobladores los que decidirán. También estamos planteando agua, educación, salud, reforestación, deporte, cultura y gestión por impuestos.

Pasando al campo laboral, en su plan tiene como meta crear cinco millones de empleos formales.

Lo vamos a promover con la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Tumbes, Piura, Iquitos, Puno, Arequipa y Tacna. Ahí se pagará 0% de IGV y de IR solo con cuatro condiciones: que sean empresas de primer nivel, que respeten los derechos laborales de los trabajadores peruanos, que respeten el medio ambiente, que respeten la soberanía nacional.

¿No se está desperdiciando una gran oportunidad para elevar los ingresos tributarios con estas tasas a 0%?

No, lo que decimos es que vamos a reducir toda esta carga tributaria que te he explicado y eso va a generar un aumento de la recaudación. Pero yo no tengo como fin último el aumento de la recaudación. Lo importante es, primero, un manejo fiscal responsable del gobierno y, segundo, lo que me interesa es la creación de empleos.

Personalmente yo saludo la intención de crear cinco millones de empleos formales. Pero la última información del BCRP señala que, actualmente, hay 6.3 millones de puestos formales. ¿Cinco años de gestión y esas herramientas serán suficientes para casi duplicarlo?

Yo creo que sí. Además, no son solo las ZEE, hablamos de un plan de gobierno promotor de la inversión privada, de la extranjera de calidad.

Haciendo un mix de impuestos y laboral, ¿habrá una reducción de impuestos para trabajadores en planilla e independientes?

Eso no lo hemos planteado todavía en el plan de gobierno.

Sobre la remuneración mínima vital (RMV), ¿impulsarán alguna fórmula para su eventual revisión?

Para nosotros es importante mantener la flexibilidad y eso tiene que darse en función del momento. Yo no plantearía una programación, ni me pondría una camisa de fuerza para el tema de la RMV. Tendría que ser evaluado técnicamente cuando corresponda.

¿Se mantendría el esquema de revisión cada vez que se active en el Consejo Nacional de Trabajo?

Sí.

Sobre inseguridad, ¿cuál es su diferencial? ¿a qué se destinará los recursos públicos?

Estamos planteando una lucha frontal contra los cabecillas de organizaciones criminales. Planteamos la construcción de seis penales de máxima seguridad, pequeños, para 200 reclusos en lugares muy altos, inhóspitos. También estamos planteando la privatización de la videovigilancia a cargo de empresas de primer nivel en las comisarías y penales.

¿Financiado por?

El Tesoro Público.