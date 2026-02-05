Los impuesto a los servicios digitales y ajustes significativos en Petroperú están en el radar de Sí Creo, donde candidatea a la presidencia Carlos Espá. (Foto composición: Kelly Villanueva)
Ricardo Guerra Vásquez
Carlos Espá, mediante el partido político Sí Creo, postula a la presidencia del Perú, en medio de más de 30 opciones. Gestión buscó a su jefe de plan económico. Sin embargo, el propio candidato -aseguró- es el encargado de plantear y explicar estos temas. Cuestiona el nivel de crecimiento “entrampado” que se tiene y apunta a una reforma tributaria, con reducción o eliminación de impuestos, para acelerar la actividad.

