El rol de la Sunat en la "mira" de los planes de Avanza País. | Elaboración: Composición Kelly Villanueva (Gestión)
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Conforme se acorta el período de espera para las elecciones generales de este año, que se realizarán el domingo 12 de abril, los partidos políticos que buscan la presidencia van sumando cuadros. Esta semana, desde Avanza País oficializaron a Juan Carlos Odar como responsable del capítulo económico de su plan de gobierno.

