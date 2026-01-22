En un contexto de debilitadas finanzas públicas y un crecimiento estancando en un 3%, el economista brinda detalles sobre cómo ejecutarán sus medidas y qué priorizarán para, entre otros temas, elevar la recaudación.

Perú está entrampado en un crecimiento de 3%. ¿Qué fórmula tienen para revertirlo?

Incrementar el ritmo de crecimiento potencial, el que se consigue utilizando plenamente los factores disponibles, capital y trabajo. [Aumentar] la productividad es fundamental, aunque se ha visto afectada, entre varios, por la fragilidad institucional. Se suma solucionar el deterioro de la seguridad, que ha incidido también en una menor disposición de las empresas a invertir porque desvían recursos a lo corriente, para cuidarse.

Juan Carlos Odar | Foto: GEC

¿Cómo potenciar la inversión en el país? ¿Qué señales se darán para el destrabe de proyectos?

En la inversión es fundamental el papel de la minería. Pero, es lamentable la caída en el número de proyectos nuevos, además de que desaprovechamos los altos precios de los metales.

Lo que ha habido, por ejemplo, en el corredor del sur es mucha oposición al funcionamiento de empresas mineras y en algunos casos exagerado, incluso bloqueando el acceso físico a la mina.

Este tipo de acciones son las que en gobiernos anteriores se han dejado pasar, han sido muy flexibles con esta “oposición”, que termina siendo más agresión, vandalismo, etcétera.

Entonces, se apuntará a generar mejores condiciones, empezando en este corredor del sur y de esa manera garantizar y generar confianza para los inversionistas mineros.

Finanzas públicas: propuestas de Avanza País

Las finanzas públicas están deterioradas. ¿Qué se aplicará para cambiar esto?

Hay una necesidad tremenda de mejorar la eficiencia del gasto público.

Es cierto que es necesaria la inversión pública. Aquí lo que se busca es cambiar un poco la lógica: que vaya más allá de que quien gastó más es el más eficiente.

También volver más eficiente el gasto corriente: en algún momento, revisar la planilla del Estado.

¿Cuándo se tendría este cambio de foco en inversión pública?

Lo antes posible. Implica una articulación con gobiernos regionales, locales, también coordinación dentro de sectores, pero se apunta a tener resultados incluso a lo largo del 2026.

Desde Avanza País dijeron que estimarán los costos de sus propuestas. ¿Hay una fecha?

Es una de las tareas que tengo a cargo justamente. Buscamos darle sustento a todo lo que hemos estado diciendo. Aún no está consolidado.

En su plan se menciona la reducción de gastos. ¿Se terminarán algunas exoneraciones?

Partimos de que ya tenemos este gasto tributario, en muchos casos cortesía del Congreso. Apuntamos no solo a que no se abran nuevas exoneraciones, sino, en medida de lo posible, ir cerrando algunas de las que ya existen . No va a ser sencillo, pero es lo que se busca.

Entre 2021 y 2025, el 54.1% del total de gastos tributarios se otorgaron a través de exoneraciones y un 32.7% a través de inafectaciones. (Fuente: MMM del MEF - Sunat)

En el lado de los ingresos, ¿cómo elevarlos o fortalecer el rol de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat)?

Generar las condiciones para una mayor capacidad de producción implica también mayores ventas y, en esa línea, la Sunat tendrá mayor recaudación. Pero no es que se buscará que la administración tributaria mantenga las acciones que ha tenido hasta ahora , que han sido hasta cierto punto “agresivas”, de alguna manera, con el contribuyente , sino que se tratará de ampliar su cobertura.

¿Cómo volver factible esta ampliación?

Si la empresa opera con bajos resultados, pero está en proceso de generar su máxima capacidad productiva, implica que la Sunat no debería estar ahí presionando fuertemente. Para que la recaudación aumente, deberíamos tener, en general, una [estrategia] que sea mucho más amigable, sobre todo con los pequeños contribuyentes, que justamente son los que usualmente están fuera de la capacidad recaudadora.

Eso la Sunat no lo ha considerado. Básicamente, la fuerza tributaria ha sido la misma, independientemente de cuál sea el contribuyente o el tipo de contribuyente. Eso es algo que hay que cambiar.

Hablamos de una “racionalización” de esfuerzos en la fiscalización según tamaño de empresa...

Sí, eso implica una reforma significativa. Es imprescindible incorporar al pequeño contribuyente dentro de la Sunat si es que estamos hablando de formalización. La pequeña empresa, además, es altamente generadora de empleo. Es necesario que la Sunat tenga un trato diferenciado, digamos, con el pequeño contribuyente, de manera tal de que sea amigable y, efectivamente, pueda darse cuenta que es beneficioso ser parte de ese esquema.

También se habló en su plan de tasa diferenciadas de impuestos...

Es un escalonamiento, sobre todo, en Impuesto a la Renta (IR). En el caso del IGV, debemos hacerlo realmente general, pues hoy es solo más particular.

Código de trabajo, mirada al lado laboral

¿Dirían que su Código del Trabajo y Previsión Social es una de sus reformas principales?

Sí. El propio candidato de Avanza País, José Williams, está totalmente a favor de una reforma laboral . La lógica será incorporar a todo trabajador, sobre todo jóvenes, a un esquema donde gradualmente ganen beneficios. Lo que tratamos de enfatizar son los primeros beneficios que tendrán frente a ninguno que tienen siendo informal. Otro tema es optimizar los programas de apoyo a la búsqueda de empleo y que sean descentralizados.

Su plan apunta a formalizar 1.3 millones de trabajadores. ¿Meta conservadora o máxima?

Diría conservadora y sujeta a la dinámica de crecimiento que se logre en los primeros años, alineado a lo que esperamos.

Avanza País busca sumar 1.6 millones de trabajadores formalizados en su eventual gestión. | Andina

¿Qué tienen en el radar para la discusión alrededor del sueldo mínimo?

Lo que debe tenerse presente es que el monto de la remuneración mínima es totalmente referencial. No debería ser la brújula, ni el eje de la discusión, sino que, en medida que la productividad mejore, la propia empresa va a tener la capacidad y la disposición de pagarle al trabajador más que el sueldo mínimo. La remuneración mínima existe y se tiene que buscar un mecanismo donde su ajuste sea bajo parámetros técnicos y no necesariamente políticos .

Petroperú: ¿seguirá el plan?

¿Se continuará con el plan que viene ejecutándose para Petroperú?

Se ha empezado esta reorganización de Petroperú apuntando a que se establezcan unidades productivas independientes. Es un buen paso en la medida de que eso significa ver cuáles funcionan mejor, son rentables o no y generan pérdidas. (…)

Ahora bien, si me preguntas directamente si impulsaría la venta de algunas, mi posición es que sí.

Sobre Odar: Bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Master en Economía por la Universidad de Chile y Master of Science (MSc) in Economics por la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Ha sido Asesor del Viceministerio de Economía.