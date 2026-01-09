Este 2026 se tiene previsto el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros. (Foto: Referencial)
Este 2026 se tiene previsto el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros. (Foto: Referencial)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Este 2026 se tiene previsto el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros, que representan una inversión aproximada de US$ 7,619 millones, informó el .

“Será un año clave para consolidar la recuperación de la inversión minera y fortalecer el rol del Perú como proveedor estratégico de minerales a nivel global”, anunció el viceministro de Minas de dicho ministerio, Carlos Talavera.

En concreto, las inversiones aluden a los proyectos mineros: reposición Colquijirca y Ampliación Huarón (Pasco); reposición San Rafael y Corani (Puno), optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo (Arequipa), y Ampliación Huancapeti (Áncash).

Talavera señaló que es una cartera madura, conformada por proyectos que ya han superado etapas críticas del ciclo de inversión y que se encuentran en fases avanzadas de factibilidad e ingeniería de detalle. “Esto reduce los niveles de incertidumbre y permite proyectar con mayor claridad su entrada en ejecución”, agregó.

Cerro Verde se encuentra en Arequipa. (Foto: GEC)
Cerro Verde se encuentra en Arequipa. (Foto: GEC)
LEA TAMBIÉN: Antamina y mejoras por US$ 729 millones: nuevo paso en extensión de vida de mina de cobre

Desarrollo de proyectos mineros

En agosto último, el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, el cual indicó los plazos de la puesta en marcha de proyectos mineros relevantes en un contexto de mayor complejidad regulatoria

Así, entre la exploración y el inicio de producción, los proyectos mineros en el Perú tardan 40 años, en promedio, y va en aumento. Incluso, en el caso del cobre, este promedio alcanza los 62 años, refirió el IPE.

Además, 60% de este tiempo corresponde solo a la fase de exploración hasta la factibilidad, mientras que el otro 40% a la obtención de permisos y autorizaciones ambientales, y el tiempo para la construcción de la mina, entre otros.

Sumado a ello, la puesta en marcha de un proyecto requiere, en promedio, la participación de más de tres empresas diferentes antes de concluir las exploraciones y estudios que determinan que un proyecto minero será factible.

Esto -concluyó- es muestra de los desafíos técnicos y financieros que enfrenta el desarrollo de una operación minera en nuestro país, y que se da en un contexto en el que el Perú impone más procedimientos administrativos que otros países mineros, lo que complejiza y retrasa la puesta en marcha de nuevos proyectos.

LEA TAMBIÉN: PPX Mining reporta altas leyes de oro y plata en mina Callanquitas en La Libertad

TE PUEDE INTERESAR

Kast plantea cooperar con Perú ante crimen: “No queremos que nos afecte la minería ilegal”
Minería en Perú: los planes de ABB y el nuevo giro de su negocio

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.