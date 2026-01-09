Este 2026 se tiene previsto el inicio de ejecución de ocho proyectos mineros, que representan una inversión aproximada de US$ 7,619 millones, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

“Será un año clave para consolidar la recuperación de la inversión minera y fortalecer el rol del Perú como proveedor estratégico de minerales a nivel global”, anunció el viceministro de Minas de dicho ministerio, Carlos Talavera.

En concreto, las inversiones aluden a los proyectos mineros: reposición Colquijirca y Ampliación Huarón (Pasco); reposición San Rafael y Corani (Puno), optimización de Cerro Verde y Pampa de Pongo (Arequipa), y Ampliación Huancapeti (Áncash).

Talavera señaló que es una cartera madura, conformada por proyectos que ya han superado etapas críticas del ciclo de inversión y que se encuentran en fases avanzadas de factibilidad e ingeniería de detalle. “Esto reduce los niveles de incertidumbre y permite proyectar con mayor claridad su entrada en ejecución”, agregó.

Cerro Verde se encuentra en Arequipa. (Foto: GEC)

Desarrollo de proyectos mineros

En agosto último, el Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú”, el cual indicó los plazos de la puesta en marcha de proyectos mineros relevantes en un contexto de mayor complejidad regulatoria y expansión de la minería ilegal.

Así, entre la exploración y el inicio de producción, los proyectos mineros en el Perú tardan 40 años, en promedio, y va en aumento . Incluso, en el caso del cobre, este promedio alcanza los 62 años, refirió el IPE.

Además, 60% de este tiempo corresponde solo a la fase de exploración hasta la factibilidad, mientras que el otro 40% a la obtención de permisos y autorizaciones ambientales, y el tiempo para la construcción de la mina, entre otros.

Sumado a ello, la puesta en marcha de un proyecto requiere, en promedio, la participación de más de tres empresas diferentes antes de concluir las exploraciones y estudios que determinan que un proyecto minero será factible.

Esto -concluyó- es muestra de los desafíos técnicos y financieros que enfrenta el desarrollo de una operación minera en nuestro país, y que se da en un contexto en el que el Perú impone más procedimientos administrativos que otros países mineros, lo que complejiza y retrasa la puesta en marcha de nuevos proyectos.

