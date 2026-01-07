Kattya Barria, gerente de Negocios de Motion de ABB en Perú, destacó que la división de motores industriales cerró el 2025 con un crecimiento superior al 10% respecto al año anterior.

“Este año, el negocio de Motion crece más del 10% a nivel global. En Perú, ese mismo porcentaje refleja el crecimiento del portafolio completo de ABB, impulsado por la expansión de algunas líneas que superaron el promedio del mercado”, señaló a Gestión.

Actualmente, la compañía maneja dos líneas de negocio dentro de esta división, que son motores y variadores de baja y media tensión, con soporte de un equipo de servicios postventa.

“En el portafolio de variadores hemos registrado un crecimiento superior al 50%, impulsado principalmente por proyectos de modernización en los sectores minero e industrial. A esto se suma el crecimiento de nuestro portafolio de servicios, que respalda nuestra base instalada y ha crecido alrededor de 15%”, resaltó.

Este resultado muestra un cambio respecto a lo proyectado en 2022, cuando la ejecutiva indicó que la línea de reparación sería uno de los motores de crecimiento. Sin embargo, la empresa decidió girar su estrategia enfocada en la prevención. “Antes trabajábamos en reparación, lo que implicaba que ya había fallas en los equipos. Ahora buscamos anticiparnos, con mantenimiento preventivo y personal en campo para asegurar la continuidad de las operaciones de nuestros clientes”, explicó.

Kattya Barria, gerente de Negocios de Motion de ABB en Perú.

ABB ampliará su portafolio en Perú con foco en minería y digitalización

En Perú, la minería concentra el 70% del negocio de Motion de ABB, mientras que el resto proviene de sectores como alimentos y bebidas, petróleo, energía y otros.

“La minería tiene un consumo de energía muy alto, por lo que adoptar soluciones más eficientes es clave para mejorar la rentabilidad y asegurar la continuidad operativa. Hoy, la eficiencia ya no es una opción, sino una necesidad, y muchas empresas mineras están apostando por esta tendencia”, afirmó la ejecutiva.

En general, cerca del 70% de la industria opera con motores eléctricos, que son esenciales para su funcionamiento. Sin embargo, en el mercado peruano, la eficiencia de estos equipos aún no alcanza los niveles de países que avanzan en la transición energética. “Hay un amplio margen para mejorar la eficiencia de los motores y, con ello, reducir el consumo energético”, señaló.

Para el 2026, la multinacional suiza prepara un portafolio más amplio que incluirá tanto servicios preventivos como soluciones de digitalización, orientadas a trasladar la información de los activos de una empresa a la nube y permitir su monitoreo remoto.

“También estamos desarrollando un portafolio con equipos orientados a las condiciones de la industria. Uno de ellos es un variador de media tensión, diseñado para operar en entornos exigentes como los de la minería peruana, con una vida útil prevista de más de 20 años, incluso en altitudes superiores a 5,000 metros”, añadió.

ABB apunta a estar en más proyectos mineros y prevé crecer a doble dígito

En Perú, hay 67 proyectos mineros en cartera distribuidos en distintas regiones, algunos en fase de ejecución, otros en prefactibilidad y otros en etapa de ingeniería. En ese conjunto, ABB participa en cinco proyectos.

“Nosotros apuntamos a estar en todos los proyectos, sabemos la potencialidad que tiene ABB y estamos participando para trabajar en cada uno de ellos (...) Apuntamos a estar presentes en todos los proyectos. Conocemos el alcance de ABB y estamos participando para trabajar en cada uno de ellos”, indicó.

Con este panorama, la empresa proyecta para el 2026 un crecimiento de dos dígitos, impulsado por la adopción de motores de alta eficiencia y variadores de velocidad, con foco en la eficiencia energética.

“También buscamos expandir nuestros servicios digitales y de soporte, fortaleciendo la relación a largo plazo con el cliente”, afirmó.

DATOS CLAVES.

Portafolio. El portafolio del negocio de motores industriales (Motion) de ABB se centra en motores y variadores de velocidad. “La industria opera con motores eléctricos, y Motion cumple un rol central en el desarrollo de esas operaciones” , explicó la ejecutiva.

El portafolio del negocio de motores industriales (Motion) de ABB se centra en motores y variadores de velocidad. , explicó la ejecutiva. Divisiones. En el Perú, ABB opera con tres divisiones de negocios: Motion, Electrificación y Automatización de Procesos. A nivel global, además, cuenta con una división de Robótica.