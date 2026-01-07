El portafolio del negocio de motores industriales (Motion) de ABB se centra en motores y variadores de velocidad. (Foto: Powertrain International)
El portafolio del negocio de motores industriales (Motion) de ABB se centra en motores y variadores de velocidad. (Foto: Powertrain International)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

La multnacional suiza ABB proyecta nuevos pasos en su operación en Perú a partir del comportamiento en su negocio de Motion (motores industriales y otros equipos), que ha mostrado cambios en su estrategia, nuevos focos sectoriales y una mirada hacia soluciones basadas en datos. En diálogo con Gestión, la compañía explicó cómo viene evolucionando esta unidad y cuáles son los factores que marcarán su hoja de ruta hacia 2026.

TE PUEDE INTERESAR

El “corazón” de las máquinas: alemana Bosch Rexroth centraliza su negocio en el sur
Promelsa y una “descarga” de marcas e inversión: el plan del fabricante de equipos eléctricos
No solo minería: los sectores que llevarán a Cummins de Komatsu a alcanzar los US$ 215 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.