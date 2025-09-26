Las minas digitales requieren profesionales con habilidades tecnológicas que van más allá de lo tradicional. (Foto: Freepik).
Las minas digitales requieren profesionales con habilidades tecnológicas que van más allá de lo tradicional. (Foto: Freepik).
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Rumbo a la minería del futuro, ABB avanza con la innovación en soluciones de automatización y electrificación de operaciones mineras para responder a la creciente necesidad de descarbonización y reducción de costos. En esas líneas de negocio, la multinacional tecnológica sueco-suiza viene creciendo en Perú ante la mayor demanda local y de empresas en Ecuador y Colombia. Frente a las perspectivas de nuevos contratos y clientes, la compañía explora dos proyectos claves para potenciar su infraestructura en Lima.

