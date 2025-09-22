Famesa se prepara para mejoras en su planta de Chancay. (Foto: Famesa)
Mayumi García
Famesa Explosivos, dedicada a la fabricación y comercialización de explosivos, accesorios y agentes de voladura, contempla realizar cambios en su fábrica de Chancay (Huaral). La compañía apunta a obtener mayor eficiencia y capacidad de respuesta en sus procesos productivos, de cara a las demandas del mercado.

