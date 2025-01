Elisbán Belisario, presidente del Directorio del Grupo Belisario, anunció que la transacción se concretó este 7 de enero con Hongda Civil Explosivos Grupo Co., Ltd., integrante del grupo Guangdong Hongda Holding Group Co., Ltd. De esa manera, la “fusión” creó a la nueva HD Exsur.

“Como toda empresa grande, de gran tecnología, prefieren tomar el control de la operación, aunque la decisión la tomamos ambos. Ellos tendrán la gerencia general y nosotros la subgerencia”, explicó a Gestión, tras mantener en reserva el valor de la venta.

Exsur opera en el Perú desde el 2008 con una planta en Palpa (Ica), donde tiene las líneas de fabricación de dinamita, anfo, emulsión a granel y emulsión encartuchada en un terreno de 10 hectáreas. La firma abastece con explosivos a la pequeña y mediana minería. Desde el año pasado, exporta a Ecuador.

HD Exsur hacia la gran minería y más exportación

Consultado por los proyectos de HD Exsur tras el ingreso de Hongda, Belisario destacó que la compañía china tiene ya definidas una serie de inversiones en la planta de Ica a partir de mediados de 2025. El objetivo es entrar a competir con explosivos a la gran minería.

“Vamos a instalar equipos más modernos, de gran tecnología, líneas de producción eléctricas e innovaciones”, destacó, tras recordar que dicho segmento del mercado hoy es controlado por la australiana Orica y la peruana Famesa.

Asimismo, adelantó que estas implementaciones permitirán incrementar la capacidad de producción en alrededor de 70%. Así, tentarán oportunidades para atender a grandes mineras chinas como Chinalco, Las Bambas, Jinzhao Mining y otras del mismo origen, aprovechando la familiaridad existente con el nuevo controlador Hongda.

Sin embargo, el mayor volumen también les permitirá explorar nuevos mercados de exportación como Chile, México y otros con una actividad minera intensiva en América Latina, en función de contactos y vínculos ya establecidos por Exsur.

Exsur creció 40% en 2024: nuevas proyecciones

Para Belisario, el ingreso de Hongda Civil Explosivos Grupo coincide con un momento auspicioso para la nueva HD Exsur. Y es que, en los últimos años, aseguró que la compañía mantuvo un crecimiento anual de alrededor de 40%.

A partir de la fusión, estimó que las ventas de la empresa darían un salto aún mayor el 2025. Además, apuntarán a mejorar sus procesos logísticos con la importación de materia prima vía el nuevo megapuerto de Chancay.

“Justamente estamos en esas gestiones de importación para el nitrato de amonio y otros insumos”, anotó el ejecutivo.

Belisario y Hongda, el encuentro de Perú y China

En el sector minero de Perú, el Grupo Belisario es un holding que opera desde hace más de 25 años en el segmento de pequeña y mediana minería. En ese rubro, tiene tres empresas que explotan yacimientos en Ayacucho, Nasca, Huaraz y Piura.

Además, el grupo es comprendido por una empresa de transporte y una de explosivos (Exsur, ahora HD Exsur), así como por otras compañías de servicios complementarios.

Por su parte, Hongda Civil Explosivos Grupo Co., Ltd. integra el negocio de explosión civil de Guangdong Hongda Holding Group Co., Ltd., junto con firmas como Guangdong Hongda Shaohua Civil Explosives Co., Ltd., Guangdong No. 401 Factory Co., Ltd., Guangdong Huawei Chemical Co., Ltd. y otras.

Los otros dos negocios de holding chino son productos para la industria militar y servicios mineros.

Guangdong Hongda Holding Group Co., Ltd., fundada en 1988, es una sociedad de la cartera de Guangdong Environmental Protection Group Co., Ltd. dependiente de la Comisión de Administración y Supervisión de Activos Estatales de la provincia de Guangdong (China).

