Taxistas por aplicativo acuden al grifo para cargar GLP, combustible que utilizan para trabajar durante la jornada. (Foto: César Campos/@photo.gec)
En medio de la , el Gobierno del Perú decretó y exhortó a la ciudadanía y al sector empresarial a reducir temporalmente el consumo de energía. Sin embargo, desde algunos flancos se recibieron cuestionamientos por la medida.

Denisse Miralles, ahora a la cabeza de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), indicó que, con respecto a la crisis del combustible, busca adoptar medidas temporales enfocadas en guardar la tranquilidad de las semanas posteriores.

Desde el Gobierno hacemos un llamado a la ciudadanía y a los grupos empresariales a sumarse a un esfuerzo conjunto para superar la actual situación. Estamos adoptando medidas responsables en el consumo de energía y en los desplazamientos durante unos pocos días, lo que nos van a permitir mantener la tranquilidad las siguientes semanas”, señaló durante la entrega de la escritura pública de la , suscrita hoy entre EsSalud y el Consorcio Trecca.

“La siguiente semana es clave. Tenemos el inicio del año escolar. Más de un millón y medio de escolares de los establecimientos públicos van a regresar a clases, y necesitamos mantener nuestras reservas de combustible suficientes para esa demanda adicional”, añadió.

Como se recuerda, las están dispuestas, por el Ministerio de Educación (Minedu) y el Gobierno, del 9 al 14 de marzo de 2026.

Esta medida de enviar a los escolares a casa trajo cuestionamientos. Por ejemplo, en un contexto donde el Gabinete Miralles pedirá el voto de confianza al Congreso, Fuerza Popular ya adelantó que .

Así lo advirtió Keiko Fujimori, candidata a la presidencia, de cara al miércoles 18 de marzo. “En vez de solucionar las cosas, lo que hacen es empeorarlas con el pedido para que los niños y adolescentes no asistan a clases”, sostuvo para Punto Final.

Mirada a largo plazo

Miralles subrayó que la coyuntura también evidencia la necesidad de retomar proyectos estratégicos que fortalezcan la seguridad energética del país.

“Estamos trabajando para restablecer el servicio energético en el más corto tiempo. También tenemos claro que el país necesita mirar más allá de la contingencia. Durante años, los proyectos claves para fortalecer nuestra seguridad energética han sido postergados en medio de esta inestabilidad política que ha vivido nuestro país”.

En esa línea, acotó: “Hoy, en este Gobierno, asumimos la responsabilidad de cambiar esa historia y no solo nos estamos haciendo cargo de esta crisis, sino que vamos a dejar encaminados los proyectos estratégicos que fortalezcan nuestra infraestructura energética y generen mayor capacidad de respaldo asegurando la continuidad de los sectores productivos y la tranquilidad de las familias”.

