El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que se mantiene el monitoreo permanente del abastecimiento de hidrocarburos en el país y señaló que actualmente existen inventarios de gas licuado de petróleo (GLP) disponibles para atender la demanda del mercado interno.

Según el regulador, la planta de Pluspetrol ubicada en Pisco cuenta, a la fecha, con inventarios de GLP suficientes para cubrir su demanda habitual del mercado interno por aproximadamente 12 días .

Asimismo, indicó que en los puertos del Callao se dispone de inventarios adicionales que permitirían cubrir cerca de seis días de consumo.

Osinergmin también señaló que las plantas de abastecimiento vienen gestionando la importación de mayores volúmenes de combustible con el objetivo de asegurar la continuidad del suministro y atender la demanda del mercado.

De acuerdo con información proporcionada por Pluspetrol, si bien se ha incrementado el despacho de GLP a cisternas, las existencias actuales serían suficientes para atender la demanda mientras se mantenga el racionamiento de gas natural.

En relación con otros combustibles, el organismo indicó que, tras la revisión del inventario de las plantas de abastecimiento Valero, Pampilla, Callao y Conchán , no se ha identificado desabastecimiento de gasoholes (en sus presentaciones premium y regular) ni de diésel.

Respecto a las variaciones en los precios de los gasoholes (premium y regular) y del GLP vehicular, Osinergmin explicó que responden principalmente a factores del mercado internacional asociados al contexto geopolítico en Medio Oriente, y no al racionamiento de gas natural. No obstante, el regulador advirtió que también se observa la presencia de posibles comportamientos especulativos en algunos casos.

Finalmente, la entidad reiteró que la generación eléctrica se encuentra garantizada y aseguró que la actual situación de emergencia no generará impactos en las tarifas eléctricas de los usuarios regulados.