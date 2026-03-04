La empresa Pluspetrol, operadora del Consorcio Camisea, emitió un comunicado en el cual da a conocer las medidas que ha dispuesto a raíz de la suspensión en el transporte de gas natural que dispuso Transportadora de Gas del Perú (TGP).

En el documento, Pluspetrol refirió que, alertado del evento ocurrido el 1 de marzo -y a pedido de TGP- en ese mismo día procedió a parar producción y cerrar las válvulas de suministro de gas natural y líquidos de gas natural, quedando así habilitada TGP para realizar las intervenciones necesarias en su sistema de ductos.

Además de la suspensión del suministro de gas natural, esta situación ha generado la interrupción de la llegada a su Planta de Fraccionamiento en Pisco de los líquidos del gas natural, quedando así interrumpida en dichas instalaciones la producción de GLP, entre otros productos.

Buscan dar sostenibilidad a despachos de GLP

Ante esta situación imprevista, ajena a las operaciones del Consorcio Camisea, Pluspetrol indicó que viene ejecutando diversas acciones de contingencia con el objetivo de darle sostenibilidad a los despachos del GLP que mantiene en Pisco.

Mencionó que viene trabajando ininterrumpidamente y atendiendo cisternas, cuya afluencia ha incrementado, y que lo hacen, mientras buscan las mejores alternativas para colaborar en esta coyuntura con el sostenimiento del sistema energético nacional.

Pluspetrol señala que ha aumentado la afluencia de cisternas que buscan cargar gas en su planta en Pisco. (Captura: Latina Noticias)

“Apelamos a la calma y a la responsabilidad de nuestros clientes en la programación de sus necesidades, procurando mantener sus consumos dentro de los niveles habituales, a fin de contribuir con la estabilidad del abastecimiento mientras se resuelve la contingencia”, apuntó.

¿Cuándo se restablecerá la producción?

Pluspetrol refirió además que ha puesto a disposición de TGP sus recursos logísticos y viene coordinando con las autoridades nacionales con el objetivo de contribuir con una pronta solución a la contingencia actual.

“Nuestras Plantas de Malvinas y Pisco se mantienen listas para reanudar producción a plena capacidad una vez que TGP haya reiniciado su servicio de transporte en los ductos de gas natural y líquidos de gas natural”, aseveró.

Precisó que el gas natural seco y los líquidos de gas natural son parte de un sistema único de producción, por lo que el restablecimiento pleno de su producción solo será viable técnicamente cuando este sistema de transporte se encuentre plenamente operativo; es decir, tanto el ducto de gas natural, como el de líquidos de gas natural.

