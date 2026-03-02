¿Cómo se afecta el mercado de combustibles en Perú con la guerra en Medio Oriente? (Foto: Andina)
¿Cómo se afecta el mercado de combustibles en Perú con la guerra en Medio Oriente? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

Pese a la lejanía del epicentro del conflicto bélico en Medio Oriente, que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, el Perú percibirá impactos directos en su mercado de combustibles.

TE PUEDE INTERESAR

Precio del petróleo Brent se dispara un 13% por agitación en Oriente Medio
Ataque a Irán eleva riesgos de alza del petróleo hacia los US$ 100
EE.UU. confirma que autoriza venta de petróleo a Cuba bajo condiciones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.