Francia, Reino Unido y Alemania contemplan lanzar “acciones defensivas proporcionadas” contra Irán para proteger sus intereses en Oriente Próximo. Los dirigentes de los tres países europeos han advertido al régimen iraní para que cese los “ataques indiscriminados” en la región y han acordado afrontar esta amenaza en coordinación con Estados Unidos.

La declaración del llamado E3 abre la puerta a la implicación de la principales potencias militares de Europa occidental en la escalada bélica tras las intervención militar de EE UU e Israel, el sábado, contra el régimen iraní. Francia y Reino Unido, ambas potencias nucleares con sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, tienen bases en la región. Alemania, en pleno proceso de rearme, es el aliado más próximo de Israel en Europa, y su Gobierno ha comparado el efecto desestabilizador de Irán entre sus vecinos al que representa Rusia para Europa.

“Los ataques temerarios de Irán ham apuntado a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal de servicio y nuestros civiles en la región”, se lee en la declaración conjunta del presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz. Y añaden: “Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente con acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones desde su origen”.

Una base naval francesa en Abu Dabi sufrió este domingo un ataque con drones, según la ministra francesa de Defensa, Catherine Vautrin. El ataque causó daños en un hangar. No hubo muertos ni heridos. El contraataque iraní tambié golpeó bases internacionales en las que están estacionadas tropas alemanas en Irak y Jordania, sin que se registrasen bajas.

“La única manera de detener esta amenazas es destruir los misiles iraníes en su origenes, en los almacenes o en las lanzaderas usadas para disparar los misiles”, declaró Starmer. El primer ministro británico anunció que Estados Unidos había pedido permiso a Reino Unidos para usar bases de Reino Unido con este fin. “Hemos decidido aceptar la petición para evtiar que Irán dispare misiñles a través de la región, matando civiles inocentes, poniendo vidas britanicas en peligro, y disparando a países que no han estado implicados”.

La declaración de los europeos tiende una mano a Estados Unidos para cooperar en el futuro de la región y una posible transición en Irán, pese al ostensible desprecio del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia Europa. “Hemos acordado trabajar junto a EE UU y los aliados regionales en esta cuestión”, se lee.

La declaración de los ‘tres grandes’ de Europa es es la más significativa y con más implicaciones en una serie de declaraciones en orden disperso de los europeos tras el ataque del sábado y la perspectiva de un cambio de régimen tras la muerte en un bombardeo del ayatolá Alí Jamenei, líder supremo de la República Islámica. Las reacciones van desde las peticiones de “desescalada y respeto al derecho internacional” del presidente español, Pedro Sánchez, a la declaración del alemán Merz cuestionando la eficacia de este derecho internacional ante las violaciones de la legalidad, durante décadas, por parte del régimen iraní.

“Los llamamientos desde Europa, y también desde Alemania, las condenas a las violaciones del derecho por parte iraní e incluso los amplios paquetes de sanciones han sido insuficientes durante años y décadas”, dijo Merz, que el marte prevé reunirse con Trump en Washington. “Esto también se ha debido a que no estábamos dispuesto a imponer intereses fundamentales por medio de la fuerza, si hubiese sido necesario. Por eso ahora no es momento de dar lecciones a nuestros socios y aliados”.

El destructor de misiles guiados clase Arleigh Burke, el USS Spruance (DDG 111), dispara misiles de ataque terrestre Tomahawk en apoyo de la Operación Furia Épica contra Irán. (CENTCOM) / AFP).

Reino Unido dispuesto a apoyar

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles.

El dirigente laborista precisó, en un video publicado en las redes sociales, que su país no participará en ataques ofensivos.

En una declaración conjunta previa hecha este domingo, Alemania, Francia y el Reino Unido declararon estar dispuestos a tomar medidas defensivas contra Irán para defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo.

