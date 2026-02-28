El número de niñas fallecidas tras un ataque contra una escuela primaria en el sur de Irán ascendió a 53, mientras que otras 48 resultaron heridas, según informaron autoridades locales este sábado, en medio de una escalada militar en la región.

El Ministerio de Educación iraní indicó que las víctimas eran alumnas del colegio femenino Shajareh Tayyebeh, ubicado en la ciudad de Minab, en la provincia de Hormozgan. La entidad calificó el hecho como un “ataque salvaje” atribuido a Israel.

De acuerdo con el vicegobernador provincial, Ahmad Nafisi, equipos de emergencia trabajan en la zona afectada, donde estudian alrededor de 170 niñas. Las labores se concentran en la atención de las heridas y la remoción de escombros tras el impacto.

El ataque ocurre en un contexto de intensificación del conflicto. Durante la madrugada, Israel y Estados Unidos lanzaron ofensivas contra distintos puntos del territorio iraní, con reportes de explosiones en la capital, Teherán, así como en ciudades como Tabriz e Isfahán.

En respuesta, Irán aseguró haber disparado misiles y drones contra bases militares estadounidenses ubicadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, además de objetivos militares en Israel, según la Guardia Revolucionaria.

La situación ha generado escenas de tensión en Teherán. Testigos reportaron congestión vehicular, padres retirando a sus hijos de colegios y largas filas en cajeros automáticos. Asimismo, las autoridades dispusieron el cierre del espacio aéreo y restricciones en el servicio de internet.

Hasta el momento, no ha sido posible verificar de manera independiente la magnitud de los ataques debido a las limitaciones impuestas a la prensa internacional en Irán, donde el acceso a las zonas afectadas permanece restringido.