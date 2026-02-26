Irán y Estados Unidos mantuvieron el jueves en Ginebra horas de negociaciones indirectas sobre el programa nuclear de Teherán, pero se marcharon sin un acuerdo, dejando sobre la mesa el peligro de otra guerra en Oriente Medio mientras Washington reúne una flota masiva de aviones y buques de guerra en la región.

El ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, que medió las conversaciones en Ginebra, declaró que hubo “avances significativos en la negociación”, sin dar más detalles.

Pero justo antes de que terminaran las conversaciones, la televisión estatal iraní informó que Teherán estaba decidido a continuar enriqueciendo uranio, rechazó propuestas para transferirlo al extranjero y buscó el levantamiento de sanciones internacionales, lo que indicaba que no estaba preparado para cumplir las exigencias del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump quiere un acuerdo que limite el programa nuclear de Irán, y ve una oportunidad mientras el país atraviesa dificultades internas con un creciente descontento tras las protestas nacionales. Irán también espera evitar una guerra, pero mantiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere discutir otros temas, como su programa de misiles de largo alcance o su apoyo a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

Al -Busaidi indicó que la próxima semana se celebrarán conversaciones a nivel técnico en Viena, sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El organismo de control nuclear de Naciones Unidas probablemente sería crucial en cualquier acuerdo.

En una entrevista con la televisión estatal iraní, el ministro de Exteriores de Irán señaló que las conversaciones con Estados Unidos fueron algunas de las “rondas de negociaciones más intensas y largas” del país.

Abbas Araghchi no ofreció detalles, pero dijo que “lo que debe suceder ha sido claramente expuesto de nuestra parte”.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

‘Un escenario muy terrible’

El riesgo difícilmente podría ser más alto. Si se produce un ataque de Estados Unidos, Irán ha dicho que todas las bases militares de Washington en Oriente Medio serían consideradas objetivos legítimos, poniendo en riesgo a decenas de miles de militares estadounidenses. Teherán ha amenazado también con atacar a Israel, lo que significa que una guerra regional podría estallar de nuevo en todo Oriente Medio.

“No habría victoria para nadie. Sería una guerra devastadora”, señaló el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en una entrevista con India Today grabada el miércoles, justo antes de volar a Ginebra.

“Como las bases estadounidenses están dispersas por distintos lugares de la región, desafortunadamente quizás toda la región podría verse involucrada y afectada, que es un escenario muy terrible”.

Ali Vaez, un experto en Irán del International Crisis Group, dijo que era una buena señal que los estadounidenses no se retiraran de inmediato cuando Irán presentó su última propuesta el jueves.

“Puede que aún no haya un avance al final de este día, pero el mero hecho de que el equipo de Estados Unidos regrese muestra que hay suficiente terreno común entre las dos partes”, dijo.

Conversaciones en Ginebra, las terceras desde la guerra de junio

Ambas partes celebraron múltiples rondas de conversaciones el año pasado que se derrumbaron cuando Israel inició una guerra de 12 días contra Irán en junio y Estados Unidos llevó a cabo fuertes ataques contra sus sitios nucleares, dejando gran parte del programa nuclear iraní en ruinas, aunque el alcance total de los daños sigue sin estar claro.

Araghchi representó a Irán en las conversaciones. Steve Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliario amigo de Trump que se desempeña como enviado especial para Oriente Medio, encabezó la delegación estadounidense junto con Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense. Este último diálogo volvió a estar mediado por Omán, un país árabe del Golfo Pérsico que desde hace tiempo actúa como interlocutor entre Irán y Occidente.

Ambas partes suspendieron la sesión luego de unas tres horas de conversaciones y reanudaron las discusiones más tarde.

Durante la pausa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que los diplomáticos mantuvieron negociaciones “muy intensivas”. Apuntó que los iraníes consideraron que hubo “propuestas constructivas” ofrecidas tanto sobre cuestiones nucleares como sobre el alivio de sanciones.

Trump quiere que Irán detenga por completo el enriquecimiento de uranio y para revertir tanto su programa de misiles de largo alcance como su apoyo a grupos armados regionales. Irán dice que solo discutirá cuestiones nucleares, y mantiene que su programa atómico tiene fines enteramente pacíficos.

EE.UU. sospecha que Irán está reconstruyendo su programa

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a reporteros el miércoles que Irán “siempre está tratando de reconstruir elementos” de su programa nuclear. Aseguró que Teherán no enriquece uranio “pero están tratando de llegar al punto en el que, en última instancia, puedan hacerlo”.

Irán sostiene que no ha enriquecido uranio desde junio, pero ha impedido que inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visiten los sitios que Estados Unidos bombardeó. Fotografías satelitales analizadas por The Associated Press también mostraron actividad en dos de esos emplazamientos, lo que sugiere que la República Islámica está tratando de evaluar y posiblemente recuperar material allí.

Occidente y el OIEA dicen que Irán tuvo un programa de armas nucleares hasta 2003. Después de que Trump desechó el acuerdo nuclear de 2015, Irán incrementó su enriquecimiento de uranio hasta una pureza del 60%, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Las agencias estadounidenses de inteligencia consideran que Teherán aún no ha reiniciado un programa de armas, pero ha “emprendido actividades que lo colocan en una mejor posición para producir un dispositivo nuclear, si decide hacerlo”. Algunos funcionarios iraníes han hablado abiertamente sobre la disposición del país a producir una bomba si se toma esa decisión.

Amenaza de acción militar aviva temores de guerra

Si las conversaciones fracasan, la incertidumbre se cierne sobre el momento en el que se produciría un posible ataque de Estados Unidos.

Si el objetivo de una posible acción militar es presionar a Irán para que haga concesiones en las negociaciones nucleares, no está claro si ataques limitados funcionarían. Si la meta es destituir a los líderes de Irán, probablemente Estados Unidos tenga que comprometerse a una campaña militar más grande y prolongada. No ha habido señales públicas de que se esté planificando lo que ocurriría después, incluyendo la posibilidad de que se desate el caos en Irán.

También hay incertidumbre sobre el significado que podría tener cualquier acción militar para la región en general. Teherán podría tomar represalias contra los aliados de la Casa Blanca en el golfo Pérsico o contra Israel. Los precios del petróleo han subido en los últimos días en parte debido a esos temores, y el crudo Brent, el valor de referencia, se sitúa ahora en torno a los 70 dólares por barril. En la última ronda de conversaciones, Irán dijo que detuvo brevemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del Golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo.

Imágenes satelitales tomadas el martes y el miércoles por Planet Labs PBC y analizadas por la AP parecían mostrar que los buques estadounidenses que normalmente atracan en Bahrein, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, estaban todos en el mar. La Quinta Flota remitió las preguntas al Comando Central del ejército estadounidense, que declinó hacer comentarios. Antes del ataque de Irán contra una base estadounidense en Qatar durante los últimos días de la guerra el pasado junio, la Quinta Flota también dispersó sus barcos en el mar para protegerse de un posible ataque.

