La nueva medida responde a la persistencia de riesgos asociados a la política iraní, indicó la Casa Blanca.
Agencia EFE
, al considerar que las acciones de ese país representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La orden ejecutiva, difundida por la Casa Blanca, señala que la nueva medida responde a la persistencia de riesgos asociados a la política iraní, lo que, según la administración estadounidense, justifica la adopción de sanciones comerciales adicionales.

El documento recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ha sido ampliada en varias ocasiones. En ese marco, Estados Unidos ha impuesto sanciones a sectores estratégicos iraníes, incluidos los ámbitos energético y petroquímico, así como medidas vinculadas a derechos humanos.

La medida amplía las sanciones vigentes contra Irán, cuya emergencia nacional fue declarada por Estados Unidos en 1995. Foto: EFE/STR/Jim Lo Scalzo
IDENTIFICACIÓN DE PAÍSES Y ALCANCE DEL ARANCEL

De acuerdo con la orden, el secretario de Comercio será el encargado de identificar a los países que realicen transacciones con Irán. Posteriormente, el secretario de Estado, en coordinación con otros funcionarios del Gobierno, definirá la extensión y aplicación del arancel adicional del 25% sobre los productos de esos países.

La disposición otorga flexibilidad al Ejecutivo para ajustar la medida en función de la respuesta internacional. En ese sentido,

El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en un discurso el 17 de enero de 2026. (Foto de KHAMENEI.IR / AFP).
El líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, en un discurso el 17 de enero de 2026. (Foto de KHAMENEI.IR / AFP).
IMPACTO COMERCIAL Y PRESIÓN GEOPOLÍTICA

La medida podría tener efectos sobre los flujos de comercio internacional, especialmente para los países que mantienen vínculos económicos con Irán y dependen del acceso al mercado estadounidense.

Con esta decisión, la administración Trump amplía el alcance de las sanciones más allá de Irán, trasladando el costo de las restricciones a terceros países y elevando el riesgo comercial para las economías que continúen negociando bienes y servicios con el país asiático.

