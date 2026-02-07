El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que establece un arancel adicional de 25% sobre los productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de ese país representan una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

La orden ejecutiva, difundida por la Casa Blanca, señala que la nueva medida responde a la persistencia de riesgos asociados a la política iraní, lo que, según la administración estadounidense, justifica la adopción de sanciones comerciales adicionales.

El arancel se aplicará a los países que mantengan relaciones comerciales con Teherán, ampliando el alcance de las restricciones existentes.

El documento recuerda que la emergencia nacional relacionada con Irán fue declarada por primera vez en 1995 y ha sido ampliada en varias ocasiones. En ese marco, Estados Unidos ha impuesto sanciones a sectores estratégicos iraníes, incluidos los ámbitos energético y petroquímico, así como medidas vinculadas a derechos humanos.

IDENTIFICACIÓN DE PAÍSES Y ALCANCE DEL ARANCEL

De acuerdo con la orden, el secretario de Comercio será el encargado de identificar a los países que realicen transacciones con Irán. Posteriormente, el secretario de Estado, en coordinación con otros funcionarios del Gobierno, definirá la extensión y aplicación del arancel adicional del 25% sobre los productos de esos países.

La disposición otorga flexibilidad al Ejecutivo para ajustar la medida en función de la respuesta internacional. En ese sentido, el presidente podrá modificar la orden si se producen represalias comerciales por parte de otros países o si Irán, o los Estados afectados, adoptan acciones que se alineen con la política exterior de Estados Unidos.

IMPACTO COMERCIAL Y PRESIÓN GEOPOLÍTICA

La imposición del arancel refuerza el uso de herramientas comerciales como parte de la estrategia de presión de Washington sobre Teherán y sus socios.

La medida podría tener efectos sobre los flujos de comercio internacional, especialmente para los países que mantienen vínculos económicos con Irán y dependen del acceso al mercado estadounidense.

Con esta decisión, la administración Trump amplía el alcance de las sanciones más allá de Irán, trasladando el costo de las restricciones a terceros países y elevando el riesgo comercial para las economías que continúen negociando bienes y servicios con el país asiático.