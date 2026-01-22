Durante cerca de nueve meses, el llamado “TACO trade” ha sido una apuesta consistentemente ganadora en Wall Street. Acrónimo de “Trump Always Chickens Out” (Trump siempre se acobarda), surgió tras el despliegue —y posterior reversión— de los aranceles globales impulsados por el presidente de EE.UU. en abril del año pasado. Rápidamente se convirtió en el lema de los inversores que ignoraban las amenazas más extremas de la Casa Blanca mientras seguían comprando activos de riesgo.

Sin embargo, la estrategia tiene un problema que algunos en Wall Street empiezan a reconocer. Si TACO implica que los inversores no necesitan entrar en pánico cada vez que Trump anuncia una nueva acción política agresiva, entonces tampoco se producen colapsos de mercado lo suficientemente violentos como para asustarlo y llevarlo a dar marcha atrás, como ocurrió con los aranceles el año pasado.

El impulso de Trump por tomar el control de Groenlandia —acompañado de amenazas de aranceles contra aliados europeos— reintrodujo un sentido de urgencia en los mercados. El martes, las bolsas cayeron con fuerza: el S&P 500 retrocedió 2.1%, el dólar se desplomó y la volatilidad aumentó. Con los futuros de acciones de EE.UU. apuntando a un leve rebote el miércoles, la venta masiva podría no tener demasiada persistencia.

Para que el “TACO trade” siga vigente, sostienen algunos, primero tendría que producirse una caída más profunda y caótica que le recuerde a Trump el dolor de mercado que generó en abril.

“¿Esto es simplemente TACO otra vez? Absolutamente”, dijo Marko Papic , estratega jefe de BCA Research. “Pero creo que podríamos necesitar una baja del tipo ‘Día de la Liberación’ antes de llegar al fondo”.

Según Papic , la escalada de tensión con Europa puede cumplir varios objetivos, uno de ellos desviar la atención de problemas internos, incluido un inminente fallo de la Corte Suprema sobre la autoridad de Trump para imponer aranceles, una decisión que tendría amplias consecuencias.

Esto también sigue a varias maniobras disruptivas de la Casa Blanca, como la presión sobre la Reserva Federal y la reactivación del discurso comercial, en un momento en que los mercados se encuentran mucho más altos que la primavera pasada.

El S&P 500 casi duplicó su nivel desde los mínimos de 2022 y se mantiene cerca de máximos históricos, lo que deja menos margen de error. Al mismo tiempo, las coberturas contra una caída de las acciones habían descendido a algunos de los niveles más bajos en años, según la última encuesta de Bank of America Corp., lo que dejó a muchos inversores expuestos justo cuando estalló la volatilidad esta semana.

La baja del martes fue la señal más clara hasta ahora de que el “TACO trade” ofrecería menos inmunidad. El S&P 500 borró sus ganancias de 2026. El VIX, un indicador de las oscilaciones esperadas del mercado accionario, saltó a su nivel más alto desde noviembre.

El oro alcanzó un récord y el dólar registró su peor racha de dos días en cerca de un mes. Además, una venta masiva de bonos japoneses de largo plazo —vinculada a cambios en las expectativas de inflación en Tokio— reavivó las preocupaciones sobre los costos globales de financiamiento.

Una razón clave por la que los mercados no han caído más, señalan algunos, es la creencia de los inversores en TACO.

Wall Street sufre peor caída en varios activos desde abril | Acciones, bonos y bitcoin caen al unísono el martes

Ed Al-Hussainy , gestor de cartera en Columbia Threadneedle, afirmó que los inversores incorporaron la expectativa de una retirada de Trump en la forma en que reaccionan a los shocks de política. “Si no existiera TACO”, dijo, “veríamos rendimientos de los bonos del Tesoro más bajos por una búsqueda de refugio y un salto mucho mayor de la volatilidad”.

Inversores extranjeros están cubriendo su exposición cambiaria pero siguen manteniendo crédito estadounidense, una señal, según él, de que pocos están abandonando los activos de EE.UU. incluso en medio de la incertidumbre política.

Esa confianza, añadió Al-Hussainy , ayuda a explicar por qué las primas de riesgo siguen comprimidas pese al aumento de la incertidumbre.

Aunque muchos aún asumen que el presidente retrocederá antes de que los mercados sufran un daño evidente, otros advierten que esa creencia podría ser prematura.

“Si la historia sirve de guía, el presidente Trump dará marcha atrás en la postura más agresiva que está adoptando”, dijo Matt Maley , estratega jefe de mercado en Miller Tabak + Co. “Sin embargo, creo que eso no ocurrirá hasta que los mercados registren movimientos significativamente negativos. Hasta ahora, estos movimientos son muy menores”.

Maley agregó que las ambiciones de Trump en torno a Groenlandia parecen especialmente arraigadas. “Quienes creen que retrocederá con Groenlandia como lo ha hecho en el pasado probablemente estén cometiendo un error”, dijo.

Aun así, el nivel actual del mercado podría dejarlo más expuesto que durante la caída inducida por los aranceles en abril. El S&P 500 se ubica cerca de máximos históricos y las medidas de volatilidad esperada dejan en claro cuán complacientes se habían vuelto los mercados. El skew, o la prima que pagan los inversores para asegurarse contra caídas abruptas, sigue solo moderadamente elevada pese al salto del martes. El VVIX, un indicador de la volatilidad de la volatilidad, se mantiene muy por debajo de los picos observados en las ventas de abril, octubre y noviembre.