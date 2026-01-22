César Llona, viceministro de Comercio Exterior, brindó detalles al respecto en una presentación realizada durante un evento conjunto de los Estudios Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados; y Holland & Knight, firma estadounidense, donde Gestión estuvo presente. El funcionario dio cifras y pistas de a dónde apuntan las negociaciones con EE.UU.

Llona señaló las fechas claves, así como la estrategia implementada por Perú para hacer frente al impacto de los aranceles en sus exportaciones al mundo.

Un “rol” particular con ventajas

Desde el 2 de abril, cuando Trump publicó sus aranceles recíprocos, a Perú se le asignó una tasa arancelaria del 10%. Según Llona, desde entonces, se han realizado cuatro “diálogos técnicos”, siendo el último el pasado 18 de diciembre.

Pero previo a ello ocurrió algo relevante. El 5 de septiembre, EE.UU. publicó una orden ejecutiva con dos anexos. Uno liberaba de aranceles a productos químicos; mientras el otro ofreció un camino al Perú para seguir conversando con la administración Trump.

“El llamado anexo III es importante. Solo basta leer su título: ajustes potenciales de aranceles para socios alineados (PTAAP, por sus siglas en inglés). Eso es lo que estamos negociando, esa es la situación actual”, señaló.

Llona se limitó a dar mayores detalles respecto a qué implicaría ese rol de “socio alineado”. Sin embargo, la propia información de la Casa Blanca indica su significado y guarda relación con hechos recientes en la relación Perú-EE.UU.

El PTAAP establece categorías de productos que podrían sufrir una reducción a 0% del arancel recíproco actual, entre los que están los productos agrícolas y recursos naturales no disponibles en EE.UU. Para “ganar” ese beneficio, Perú debería firmar un acuerdo con el gobierno de Donald Trump “que ayude a mitigar la emergencia vinculada a un déficit comercial”, indica la explicación oficial de la Casa Blanca sobre este marco arancelario.

En ese marco, el acuerdo podría motivar concesiones de parte del lado peruano en varios frentes. Y algunos sucesos dan luces al respecto.

Primero, tal como comentó Alfredo Ferrero, embajador de Perú en EE.UU., a Gestión en noviembre, el país ya logró que se libere de aranceles a productos como la palta o el café. Pero las negociaciones siguen porque esos no son los objetivos principales. Alcanzar lo mismo para “estrellas” de la canasta agroexportadora peruana como las uvas, espárragos y arándanos, es la verdadera misión.

Ashley Akers, partner de Holland & Knight profundizó sobre ello durante el evento. La abogada recordó que Trump ha utilizado la norma llamada International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para aplicar los aranceles recíprocos sin consultar al Congreso.

“Ha sido utilizado tradicionalmente para sanciones, no aranceles. No demanda una investigación para tomar acción. Con Trump, se ha usado para aplicar las tarifas en respuesta a emergencias nacionales frente a amenazas extraordinarias para la seguridad nacional, economía y política exterior de EE.UU.”, refirió.

Y en los últimos dos meses ocurrieron igual cantidad hechos claramente vinculados a lo anterior. Primero, el propio Donald Trump anunció que se designará a Perú como un aliado principal extra-OTAN por tener “prioridades de seguridad compartidas”.

Este anuncio se dio pocos días tras el último “diálogo técnico” comentado por Llona, quién también reconoció este hecho. “Hemos sido declarados como aliado de la OTAN y hay otras inversiones importantes en camino. Forma parte de los avances estratégicos”, sostuvo.

La segunda noticia que suma a e es, precisamente, una inversión. La semana pasada el Departamento de Estado de EE.UU. aprobó una venta militar por US$ 1,500 millones para la Base Naval del Callao, en Lima, ubicada muy cerca al puerto de Chancay, de capitales chinos. El país asiático es el principal target de los aranceles de Trump.

Hay sectores que ya sintieron el “golpe” de los aranceles

Durante su participación, el viceministro Llona también dimensionó cuál ha sido el impacto real de los aranceles en el intercambio comercial de Perú con EE.UU. durante el 2025.

“El flujo comercial agregado no solo no se ha detenido, sino que ha crecido bajo el esquema arancelario. En noviembre, se registró un aumento del 3% respecto al 2024, cercano a los US$ 1,200 millones. Eso confirma nuestra resiliencia, aunque esconde impactos diferenciados”, precisó.

Y es que, si bien el panorama general se mantiene positivo, con sectores o productos con avances destacados, como agropecuario (+14%) o metalúrgico (+33.7%), hay tres que están en rojo.

“Pesca (-24%), hidrocarburos (-55%), y la joyería (-53%) han caído por encarecimiento de insumos, pero también por el impacto de los aranceles, aunque en líneas generales el panorama es positivo”, aclaró.

De acuerdo a Llona para hacer frente a ello, Perú está haciendo más que solo negociar con EE.UU. Destacó, en ese sentido, la estrategia de diversificación de mercados.

“Las negociaciones con Indonesia, Hong Kong y Guatemala están concluidas. Estamos negociando para profundizar acuerdos con Uruguay, El Salvador y la India”, enumeró.

Las “red flags” que molestan a Trump

En el evento, abogados del Estudio Payet y Holland & Knight explicaron cómo ha cambiado la fijación de las autoridades EE.UU. respecto al ingreso y salida de mercancías de su país desde que entraron en regla los aranceles.

De acuerdo a Akers, hay 3 “red flags” que autoridades como el Departamento de Justicia (DOJ) ven en algunas operaciones comerciales que despiertan su interés. “Son identificar cambios en el perfil exportador, cambiando de proveedor o país de origen para los productos; si cambian constantemente a su broker; o faltan documentos de los últimos 5 años”, aseguró.

Juan Diego Ugaz, Socio del Área Penal de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, por su parte, comentó que ante este panorama, los exportadores deben realizar investigaciones corporativas para evitar inconvenientes.

Si bien en EE.UU. existe la figura de investigaciones conjuntas, es decir, el DOJ trabaja junto a la empresa para encontrar la falla o los responsables, en Perú esa posibilidad no existe.

“Eso no tenemos aquí. Por eso se hacen investigaciones internas, generalmente con una firma externa para mantener la objetividad (...) El criminal compliance ha crecido bastante”, recalcó.