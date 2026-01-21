Amazon enfrenta impactos directos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Foto: Walmart / referencial
Redacción Gestión
Andy Jassy, director ejecutivo de Amazon, señaló que , ya se perciben en los precios de determinados productos, instando a los vendedores a decidir cómo gestionar el impacto de estas alzas.

En entrevista con CNBC desde el Foro de Davos, enfatizó que “algunos vendedores están decidiendo repercutir esos costes más elevados a los consumidores en forma de precios más altos”, mientras que otros deciden “absorberlos para impulsar la demanda” o algo “intermedio”.

Jassy indicó que , pero ya hacia setiembre se habían agotado para la gran mayoría.

En esa línea, reconoció que para que los consumidores no lo sufran, pero en algunos casos la subida de los costes será inevitable.

Trump ha intensificado las políticas arancelarias en su segundo mandato. Foto: AFP
“En cierto momento, dado que el comercio minorista es, como saben, un negocio con un margen operativo de un solo dígito, si los costes de las personas aumentan un 10 %, no hay muchos lugares donde absorberlo”, apuntó.

El director ejecutivo de y siguen gastando sin pensar en los aranceles, aunque muchos consumidores optan por artículos más baratos o versiones más reducidas de los que compraban antes.

Con información de EFE

