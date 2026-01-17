El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá un arancel del 10 % a todos los productos provenientes de ocho países europeos que han desplegado tropas en Groenlandia.

La medida comenzará a regir desde el 1 de febrero y, según advirtió el mandatario, se incrementará hasta un 25 % en junio si no se concreta un acuerdo para la “compra total y plena” de la isla por parte de Washington.

A través de un mensaje en la plataforma Truth Social, Trump señaló que los aranceles se mantendrán vigentes hasta que Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia respalden su intención de anexar el territorio autónomo danés. El mandatario acusó a estos países de “poner en riesgo” los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos y afirmó estar dispuesto a “negociar de inmediato”.

La advertencia se produce luego de que Dinamarca anunciara un aumento inmediato de su presencia militar en Groenlandia y el inicio de maniobras para reforzar la seguridad en la región ártica. A esta iniciativa se han sumado Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos. La Casa Blanca sostuvo que estas acciones no alteran los planes de Trump para controlar la isla, que considera estratégica y rica en metales preciosos y tierras raras.

Desde su retorno a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como herramienta de presión política contra sus socios comerciales. En ese periodo, elevó hasta en 50 % las tasas sobre importaciones de países como Brasil e India.

El Gobierno de Dinamarca, por su parte, reiteró la soberanía de Groenlandia y rechazó cualquier intento de anexión, aunque aceptó conformar un grupo de trabajo con Washington para abordar las discrepancias sobre el tema.